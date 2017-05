Nebezpečné avokádo. Britští lékaři navrhují přidat na plody varovný symbol

Exotický plod avokádo zaznamenává v posledních letech strmý růst popularity, který se nevyhnul ani Česku. To má však nečekané dopady na práci lékařů. Řada konzumentů při krájené plodu pravděpodobně opomene, že se uvnitř skrývá tvrdé jádro. Po jeho povrchu nůž snadno sklouzne, což vede k rostoucímu počtu řezných poranění v kuchyni.



Na množící se případy pořezání při porcování avokáda upozornila podle deníku The Times Britská asociace plastické, rekonstruktivní a estetické chirurgie. Londýnský chirurg Simon Eccles následně přišel s nápadem, že by počet úrazů mohl snížit varovný symbol nalepený na ovoci. Obrázek nože a červeného kříže by spotřebitele upozornil, aby si dával lepší pozor.

Eccles uvedl, že on sám ošetřuje až čtyři pacienty týdně, kteří si přivodili úraz při krájení avokáda. V branži se už pro tento druh poranění vžil název avocado hand, tedy „avokádová ruka“. Zranění se dostalo i na stránky bulvárních médií, když se tímto způsobem zranila herečka Meryl Streep. Známý kuchař Jamie Oliver zase natočil video s návodem, jak avokádo bezpečně nakrájet.