Výherkyni 17 miliard zná každý. Dělá si ze života peklo, říká psycholog

V americké loterii Powerball padla druhá nejvyšší výhra v historii: v přepočtu sedmnáct miliard korun. Výherkyně dala ihned výpověď. Když jela domů, ani nemohla řídit, a na dotaz, jak si výhru užije, řekla, že se jde schovat do postele. Překvapuje vás taková reakce?

Vůbec. Skutečnost je úplně jiná, než když o ní člověk sní. Drtivá většina lidí neví, co si se situací v takovém případě počít a jak naložit s penězi.

Identita výherců Zveřejnění identity výherců loterií většina amerických států nařizuje zákonem. Řada právníků nicméně upozorňuje, že jsou legální možnosti, jak vyhrát a přesto zůstat v anonymitě, a to vytvořením právní entity (trustu), skrze kterou výherce peníze spravuje. Ve Spojených státech jsou právníci, kteří se dokonce na zajištění anonymity výherců loterií zaměřují.

Jak má člověk takový šok ustát, aby neskončil na práškách?

V první řadě bych doporučil, aby dotyčný nezveřejňoval a nikomu neoznamoval fakt, že vyhrál. Je lepší to držet v přísné tajnosti. Tato paní už to asi projela. Je to pro ni šok a trauma, které může mít i negativní dopady. A pokud se ze mě v takovém případě stane mediální hvězda, trauma se násobí. Může to přerůst ve škodlivou reakci, člověk může reagovat somaticky, zkolabovat nebo ho to psychicky rozhodí. Nastanou poruchy spánku, nálad, stavy bezradnosti. Organismus moc nerozlišuje, že jde o radostné trauma, zátěž ponese stejně.

Zbohatnout ze vteřiny na vteřinu – je vůbec lidská psychika schopna tak masivní výbuch emocí zvládnout? A na čem to závisí?

Když budu sázet, a teď nemyslím gambling, tak bych měl mít vnitřní plán. Co když opravdu velkou částku vyhraju, jak budu postupovat? Potom situaci psychika snáz zpracuje. Pokud plán nemám a přichází jen euforie z bohatství, mohu to zpracovávat velmi těžce nebo vůbec.

Pokud potenciální výherce nemá plán, jak s výhrou naloží, může ho to zničit?

Ano. Četl jsem různé příběhy, a stává se to dokonce v drtivé většině případů.

Šťastlivec ale najednou naráží i na jiné, jindy banální situace. Třeba jak se chovat ke svému okolí?

Pokud jde o případ, kdy jsem nikomu nic neřekl, tak se budu chovat jako dřív. Protože to mám zpracované, nevykolejilo mě to a začnu s penězi nakládat, jak se má, protože jsem finančně gramotný. To znamená rozumné investice a postupné zlepšování své životní úrovně. Dokonce bych doporučoval pokračovat v práci, pokud nejde o otrockou činnost, která mě dvacet let ničila. Tato paní ale zvolila variantu B, všichni o ní vědí. Teď už sama nebude určovat, jak se má chovat, naopak to bude určovat její okolí, které na ni bude tlačit. Jsou to reakce od vydírání typu „půjč mi, umírají mi děti na nevyléčitelnou nemoc“ až po reakce nenávistné, které vyplývají z těžké závisti. Ona už bude jenom reagovat, bude pouze ve vleku svého okolí. Myslím, že si nadrobila nedobrou budoucnost.

Teď už ji zná každý. Výherkyně závratného jackpotu Mavis Wanczyková.

Nejde o výjimku. V USA se běžně výherci vrhají do světel objektivů a kamer. Svou identitu prozradili také výherci rekordní loňské výhry. Částečně zřejmě vinou zákona. Přesto, v České republice je to velké tabu a třeba i uvnitř loterijní jedničky Sazka zná identitu vítězů jen pár lidí.

Češi jsou v tom rozumnější. I když Amerika má řadu výhod, v mnoha ohledech je povrchní a vydaná všanc médiím, a to v mnohem větší míře než u nás. V České republice se díky bohu, i kvůli historické zkušenosti s totalitou, nekontrolovaný vliv médií a byznysu nerozvinul do tak obludných rozměrů. U nás je to velmi zdravě nastaveno a člověk takovou situaci může přežít ve zdraví. Samozřejmě záleží i na tom, jak je vyzrálý.

Máte za sebou dlouholetou klinickou praxi. Setkal jste se s příběhy lidí, kterým život zničily peníze?

Setkal jsem se s příběhem člověka, který v reality show vyhrál vysokou sumu, ale zničilo ho to. Situaci nezvládl. Část rozpůjčoval, část rozházel, něco prohrál a skončil jako chudák. Setkávám se i s tím, že touha po pěnězích zničí lidem život – mám na mysli gamblerství. Je to spolehlivá cesta do pekel.

Jaký je rozdíl v tom, když dotyčný vyhraje miliony, desítky milionů, nebo miliardy?

Milion si dokážeme představit, miliardu už hůř. Ale myslím, že v tom v podstatě rozdíl není. Nepřipraveného to semele, ať už jde o jakoukoliv částku. Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán, pokud člověk nemá dobrou finanční gramotnost.

Mají Češi zvláštní vztah k penězům?

Myslím, že ne. Ale stále se učíme přistupovat k penězům, zdaleka to ještě neumíme. Úspěch se vždycky měří také v penězích. V České republice, protože nejsme ještě tak finančně gramotní, plno lidí končí s dluhy, protože se chtějí poměřovat a například si půjčují na zásadní nesmysly jako je dovolená nebo dárky na Vánoce. Je to znak totální finanční negramotnosti. Chtějí se vyrovnat sousedovi, poměřit, aby nevypadali, že jsou chudší. V celé civilizované společnosti se také posiluje mýtus, že mám právo na bohatství, životní úroveň nebo štěstí. Tím se oslabuje základní funkce peněz, které by si měl člověk zasloužit a o něco usilovat, aby je měl.