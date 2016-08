Podvody v kasinech? Nejčastěji pozdní sázky, počítačů karet moc není

„Nejhorší možná věc je, když se host domluví na podvodu se zaměstnanci, říká Petr Kraváček, ředitel největší sítě kasin u nás Paradise Casino Admiral. Ta má v Česku 40 poboček, především v příhraničí s Německem a Rakouskem a v menších městech.

Jaké očekáváte letos tržby a zisky?

Letos očekáváme zisky o něco nižší - kvůli vyšším poplatkům a odvodům z loterií. V porovnání s loňskem stouply o 42 procent. Skupina European Data Project, do které patří Paradise Casino Admiral, v Česku utržila loni na sázkových hrách celkem 3,27 miliardy korun. Z toho 85 procent z automatů. Živé hry, tedy ruleta nebo karetní hry, tvořily zbytek. Zisk z provozu loterií po zdanění za celou skupinu činil 894 milionů korun.

To se hazardnímu podnikání navzdory steskům na rostoucí daně nedaří zas tak špatně...

Slušná ziskovost je možná jen díky tomu, že jako jediní v ČR máme vlastní průmyslovou výrobu automatů i dalšího vybavení kasin v rámci naší firemní skupiny. Také pronajímáme námi vyráběná zařízení jiným kasinovým společnostem. Bez toho by byly výsledky výrazně horší.

Firmy v současné době žehrají na nedostatek zaměstnanců. Platí to i pro kasina?

Ano, chybí nám krupiéři. Krupiéřina už není tak finančně zajímavá jako v minulosti, máme problém je sehnat. Jsou na ně specifické nároky - krupiér musí absolvovat krupiérský kurz, naučit se hru na ruletě a kartách, musí umět dobře počítat, být manuálně zdatný - s kartami, se žetony, být psychicky odolný. Je to práce v noci, pod stresem, práce s lidmi.

Jaká máte pravidla pro zaměstnance?

Už ze zákona platí zákaz, že v provozovnách naší společnosti management a zaměstnanci hrát nesmí. Je to pravidlem na celém světě. A nechceme, aby zaměstnanci ve svém volném čase hráli jinde. Chceme, aby si od toho odpočinuli, věnovali se svým koníčkům, rodině a netrávili čas hraním hazardních her.

Daří se vám to ohlídat?

Realita v praxi je jiná, neděláme si iluze - pohybují se v tom prostředí, ty hry znají, láká je to. Nejde to úplně ohlídat. Ve smlouvě jim to zakázat nemůžeme, ale máme etický kodex.

V každém z vašich kasin se protočí každý večer nejméně statisíce. Neláká to vaše zaměstnance ke krádeži?

Nevyloučíme případ, že pokladník například kvůli finančním problémům vezme část peněz a uteče s nimi. To se ale může stát v jakémkoliv maloobchodě. Navíc ne všechno mu projde rukama. U technických zařízení existují tikety, které si mohou nechat vyplatit z našeho výplatního automatu. Také krupiérům procházejí rukama peníze, když hráč sází přímo u stolu, a pak to počítají pod kamerami po ukončení směny. Peníze z technických zařízení se počítají zhruba jednou týdně, u některých jednou měsíčně. Stává se běžně, že díky frekvenci výplat pokladník udělá chybu a vznikne manko - tam pak přistupujeme na splátkový kalendář.

S jakými podvody ze strany zákazníků kasina se setkáváte?

Stane se, že hráči zkouší takzvané pozdní sázky - snaží se umístit žeton až po dopadu kuličky. Buď má něco vypito, nebo to z hecu zkouší. Je slušně upozorněn, že to byla pozdní sázka, je odmítnuta a může hrát dál. Pokud by to dělal opakovaně nebo cíleně, bude mu zakázán vstup. Dohlíží na to nejen krupiér, ale ještě někdo z managementu a kamery.

Měli jste případ nějakého většího podvodu?

Stalo se nám v příhraničním kasinu nejhorší možná věc - host byl domluvený se dvěma zaměstnanci, krupiéry, a ti mu umožňovali pozdní sázku. Přišli jsme na to až po nějaké době - dělali to dovedně a zkušeně a byly to malé částky 500, 1000 euro, žádná velká jednorázová výplata. Na podvod u těchto živých her přijdeme například z kamerových záznamů, ale většinou bývá pozdě – hra proběhla, peníze se vyplatily a maximálně můžete zakázat tomu člověku vstup do budoucna.

A co počítači karet, kteří díky svým schopnostem vyhrávají zcela legálně?

Kasina se tomu obecně snaží bránit, těch lidí je ale minimum. Poznačíme si, když máme podezření že hráč počítal karty nebo byl abnormálně úspěšný. Můžeme odmítnout klientům vstup do kasína bez udání důvodů - většinou je to kvůli neslušnému chování, z důvodu přehnaného pití. Výjimečně za podvodnou hru.