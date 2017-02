Home office je bouře ve sklenici vody, říká k zákonu odborářský právník

Odbory byly hlavním iniciátorem změn zákoníku práce. Jak jste spokojeni s tím, co se do novely dostalo?

Zatím není jasné, jestli bude schválena. V týdnu se projednávala na sněmovních výborech, kde se probíralo asi 22 pozměňovacích návrhů, pak nás čeká druhé čtení. Řada věcí se může změnit během projednávání na plénu Sněmovny, máme před sebou ještě nejméně dva měsíce legislativního procesu.

Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Největší kontroverze vzbudila úprava práce z domova. Je nutné to regulovat?

Home office je bouře ve sklenici vody, o nic nejde, úprava nijak nemění právní stav. Novela se snaží úpravu zpřehlednit, už dnes bylo jasné, že zaměstnavatel odpovídá za práci zaměstnance, ať ji využívá kdekoliv – z domova, nebo na pracovišti.

U dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce se zavádí evidence odpracovaných hodin a také nárok na dovolenou. Zaměstnavatelé si stěžují, že to pro ně znamená administrativu a náklady navíc. Je to nutné?

Evropská směrnice to požaduje v každém pracovním vztahu – zaměstnavatel musí vést evidenci pracovní doby, Česká republika nevyhovovala směrnici. Když nebudete vědět, kdy pracujete, těžko prokážete, kdy se stal pracovní úraz. Co se týká dovolené, to je ve světě obvyklé, že za práci má náležet dovolená.

V novele zůstalo také ustanovení, které ukládá firmám eliminovat vznik stresu a obtěžování v práci. Není to nadbytečné?

Firmy už dnes mají povinnost to sledovat a dělat proti tomu opatření. Je to jen malá zmínka, že se zaměstnavatelé mají věnovat problematice stresu a násilí na pracovišti. Nic, co by zaměstnavatele omezovalo nebo jim přinášelo komplikace.

Zmínil jste dvě desítky pozměňovacích návrhů, některé jsou z dílny odborů. Co chcete prosadit?

Za úspěch budeme považovat, pokud se do novely dostane pět týdnů dovolené pro všechny, dále srovnání příplatků ve státní správě i v soukromém sektoru.

Co tím máte na mysli?

Práce ve veřejném sektoru je odměňována nižším platem výměnou za jistotu pracovního místa, zaměstnance nikdo nepropustí. Naproti tomu v soukromém sektoru je nejistota práce, ze dne na den se tam může změnit mzda. Zaměstnanci v soukromém sektoru by kvůli tomu měli mít ze zákona vyšší nárok na dovolenou, na příplatky za přesčasovou práci, na vyšší odstupné. Je to v souladu se zásadou rovného zacházení, ale nic z toho v Česku není.

Vláda také schválila devadesátidenní placené ošetřovatelské volno. To se zaměstnavatelům nelíbí, protože ze dne na den přijdou o zaměstnance, a navíc mu musí držet místo.

Ošetřovačka (9 dní pro člena rodiny, pozn. red.) už funguje dneska. Pro řadu lidí je důležité mít plnou mzdu, ne být doma na ošetřovatelském volnu. Bude to marginálně využívané, pro lidi by to znamenalo zásadně změnit svůj život ve svůj neprospěch. Určitě to nebudou využívat tisíce lidí a zneužívat se to nebude.