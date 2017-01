Nejsme tygrem Evropy, česká ekonomika na rychlejší růst nemá, říká Rusnok

Rusnok tvrdí, že letos i příští rok může česká ekonomika v porovnání s loňským rokem růst podobným nebo i trochu rychlejším tempem. „Mohli bychom růst blízko našemu potenciálu, což je mezi 2,5 a třemi procenty. Na to naše ekonomika má. Ale to není žádný zázrak,“ říká guvernér.

Podle něj se teď vytváří atmosféra, že je Česko v růstu ekonomiky téměř tygrem Evropy. „Ale my při plné zaměstnanosti horko těžko rosteme o dvě až tři procenta. Je to sice na evropské poměry slušné, ale proti možnostem a ambicím, které bychom měli mít, poněkud pomalé,“ míní Rusnok.

Hlavní problém podle něj spočívá v něčem, co se dá velmi obecně pojmenovat jako nedostatečná kvalita vládnutí. A to na všech úrovních státní správy. Projevuje se to pak i v tom, že země dostatečně neinvestuje do infrastruktury.

„Ztratili jsme schopnost řešit cokoliv, co je za horizontem volebního období. Cokoliv, co má delší přípravnou a realizační fázi než tři čtyři roky. Netýká se to jen této vlády, je to problém posledních dvaceti let, který se jen prohlubuje,“ říká v rozhovoru pro MF DNES guvernér.

Ekonomiku podle něj brzdí také nedostatek pracovníků. Úřady by se mimo jiné měly snažit co nejvíce usnadnit firmám přijímat zahraniční zaměstnance.

Tři limity růstu

Rychlejší růst obecně brzdí tři věci: nedostatek strategických investic, chybějící pracovníci a pomalá obnova výrobních kapacit. V Česku zřejmě nastaly všechny tři najednou.

Jak totiž upozorňuje ekonom a externí poradce ministra financí Aleš Michl, vybavení českých továren za těmi německými zaostává. Situace podle něj má jediné řešení - firmy budou muset část zisku dát na další zvýšení platů i na robotizaci a obnovu strojů.

„Prostě se bude muset nahrazovat více práce kapitálem, jinak budeme postupně ztrácet konkurenční sílu vůči Němcům,“ domnívá se Michl.