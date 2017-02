Automobilky čelí novým výzvám, jak se mění trh? Odpoví šéf AutoSAP

Ředitel Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP bude odpovídat na dotazy čtenářů v on-line rozhovoru od 11:30.



Tuzemské automobilky mají za sebou rekordní rok. Loni vyrobily přes 1,3 milionů vozů a rostly nejvíce v historii - o 8,3 procenta. Letos by měly růst zhruba polovičním tempem.

Ředitel sdružení Autosap Zdeněk Petzl

Automobilový trh ve světě se mění a ten tuzemský nemůže zůstat pozadu. Výrobci čelí novým trendům jako je e-mobilita, digitalizace či autonomní řízení a jsou pod tlakem požadavků na plnění emisních limitů.

Pro firmy to bude znamenat značné investice do vývoje, chytrých technologií či alternativních pohonů. „Odhadujeme, že automobilový průmysl v příštích deseti letech projde výraznější změnou, než za posledních padesát let, s významnými dopady na rozvoj měst, infrastruktury i do způsobu života lidí obecně,“ říká ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl.



Začíná se také spekulovat o příchodu čtvrté automobilky na tuzemský trh, americké Tesly, která je globálním lídrem ve výrobě elektromobilů. Je tady ale vůbec pro dalšího hráče místo a co by znamenal příchod nové konkurence? I na to šéf sdružení AutoSAPodpoví.



AutoSAP Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) je dobrovolné účelové uskupení samostatných firem (např. a.s., s.r.o., atd.), zájmové sdružení právnických osob činných mj. v oblasti výroby, výzkumu a vývoje motorových a přípojných vozidel, jejich dílů, agregátů a příslušenství. Chce mj. trvale rozvíjet automobilový průmysl jako specifické výrobní odvětví, udržovat trvalou konkurenční schopnost českých výrobců vůči vyspělým zahraničním firmám, zdokonalovat, rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci členů Nabízí mj. spolupráci s dalšími organizacemi při rozvoji automobilového průmyslu na principu vzájemné ekonomické výhodnosti Zdroj: web AutoSAP

Automobilky nebo jejich dodavatelé také čelí, podobně jako další průmyslové firmy, nedostatku lidí. Přitom platí, že v sektoru jsou vyšší mzdy. „I když se ekonomice daří, roste průmyslová výroba, je řada firem na hranici svých výrobních kapacit, a potýkáme se s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil a zaznamenáváme tlak na růst mezd v dělnických profesích v řadě našich firem,“ popsal Petzl situaci.

Sdružení by proto uvítalo, kdyby šlo snáze dovážet pracovníky ze zahraničí nebo lépe podporovat dojíždění za prací a technické vzdělávání.

Automobilový průmysl je zásadním pilířem ekonomiky. Zaměstnává přes 120 tisíc lidí, na HDP se podílí 9 procenty a na exportu celou pětinou.

Odvětví je poslední dobou pod větším tlakem v souvislosti s plněním ekologických norem, na naléhavosti této otázce přidala i aféra, přezdívaná „dieselgate“. Řada tuzemských výrobců autodílů dodává do Německa. Nakolik se pro ně po aféře změnila situace? I na to se Petzla můžete zeptat.

AutoSAP upozorňuje, že Evropská komise zahájila s Českou republikou řízení kvůli legislativě kolem emisí u nových automobilů, na druhou stranu je však v ČR velmi starý vozový park s průměrným stářím vozu přes 14 let a polovinu z dovozů ojetin tvoří více než desetiletá auta.