Tenisový Laver Cup je víc než dvojkoncert Madonny, říká šéf O2 areny Schaffer

Praha v soutěži o pořadatelství porazila Berlín nebo Rotterdam. „Aréna jako taková je ve velmi dobré kondici a Praha je teď díky bezpečnosti atraktivním místem,” nastiňuje důvody přidělení pořadatelství generální ředitel O2 areny Robert Schaffer.

Kam řadíte Laver Cup ve srovnání s jinými top akcemi, které O2 arena zažila?

V roce 2012 jsme si říkali, že finále Fed Cupu a Davis Cupu v jednom měsíci je nepřekonatelné, ale když tu budeme mít dvanáct světových top hráčů a kapitány jako John McEnroe a Björn Borg, tak to v tenise historicky srovnání nemá. A myslím si, že to je výš než mistrovství světa v hokeji nebo dvojkoncert Madonny.

Jak to vnímáte vy?

Jsem amatérský tenista, takže ten sport mám hodně rád. Ale nejsem na úrovni, abych dostal divokou kartu a Laver Cup si zahrál (smích). I sledování tenisu v aréně je velký zážitek. Když je dobrý koncert, tak aréna tleská po každé písničce, třeba jednou za čtyři minuty. V tenisu po každém fiftýnu, takže když se daří, tak i víckrát za minutu. Atmosféra je kouzelná.

A co z hlediska byznysu? Je to nejdražší pronájem v přepočtu na den v O2 areně?

I z komerčního hlediska to bude hezká akce. Výdělek jde z nájmu, z cateringu a útrat běžných zákazníků. Jde o velký přínos, ale nechci úplně porovnávat. Navíc ve chvíli, kdy o hostitelství bojujete, tak se musíte cenově přizpůsobit, konkurence byla velká, byla to soutěž mezi jednotlivými městy.

Jak to celé začalo?

Na schůzce loni v květnu, kterou si s námi domluvili švýcarští pořadatelé plánující nový turnaj nejlepších tenistů.

Slyšel jste předtím o té myšlence?

Před schůzkou jsme si o tom našli nějaké zprávy, ve kterých se k tomu vyjadřoval i Novak Djokovič. Na druhou stranu máme spoustu schůzek se spoustou nabídek, a tak musíte mít pořád na mysli, jestli to nejsou podvodníci. Když jsme ale viděli, že se v tom angažuje manažer Rogera Federera, tak jsme je vzali do pátého patra, nejluxusnějšího prostoru v aréně, udělali jsme dobrý oběd a rozsvítili jim arénu. A ta se jim líbila.

Jak důležité je pro vás to, že se v turnaji angažuje právě Federer, který je spolutvůrcem myšlenky?

Obzvlášť na začátku to byla záruka, že to je uskutečnitelné. Jednak má okolo sebe schopný tým a jednak je také v kontaktu s hráči. O prestiži turnaje svědčí i přímá účast australské tenisové asociace a podpora americké tenisové asociace. Akci věří a podporují ji.

Plácli jste si hned?

Kdepak, trvalo to. Po první schůzce tu byli ještě dvakrát a na konci srpna jsme strávili s právníky čtyři dny od rána do večera a sepsali smlouvu.

S kým jste ve finále o pořadatelství soutěžili?

V úplném finále byl Berlín, předtím ještě Rotterdam a Milán. Plán byl začít v Evropě a potom pořadatelství střídat.

Čím jste přesvědčili?

Myslím, že oproti Německu máme větší zkušenost s pořádáním vrcholných tenisových akcí – finále Fed Cupu nebo Davis Cupu. Pro nás hrála i velikost haly a schopnost zajistit velký počet VIP míst. Kromě klubového a skyboxového patra máme až dva tisíce dalších míst se službami, jako je catering. To je pro pořadatele, za kterými jde výnos z prodeje těchto sedadel, zajímavé. V tom má O2 arena velkou výhodu.

Jak se díváte na vývoj ATP žebříčku, ze kterého se bude odvíjet nominace nejlepší osmičky? Zatím mají Evropané čtyři hráče mezi šesti nejlepšími. Kdežto tradičně silní Američané či Australané teď opravdu top hvězdy nemají. Do výběru zbytku světa by se nominoval i Jack Sock z jedenadvacátého místa...

To my jako hala neovlivníme. Ale pořadí v žebříčku je jedna věc a aktuální forma je věc druhá. Já bych chtěl, aby dva hráči, kteří se k turnaji přihlásili – tedy Roger Federer a Rafael Nadal – postoupili přímo díky umístění v žebříčku. A tak by zbyly dvě divoké karty a bylo by hezké, kdyby jednu z nich získal Tomáš Berdych (o tom, že Berdych svou účast vidí optimisticky čtěte zde).

Turnaj se koná až po US Open, tedy v závěru sezony. Nebojíte se, že budou hráči unavení nebo zranění a stejně jako na Davis Cupu či olympiádě se ti nejlepší nakonec omluví?

Věřím, že díky autoritám Federera a Nadala nebo obou nehrajících kapitánů se to nestane. A i kdyby došlo ke zranění některých hvězd, stejně to bude nejatraktivnější tenis, jaký kdy v Česku byl k vidění. I když tu bude hrát Kei Nišikori proti Andy Murraymu, tak je to pro fanouška velká podívaná.

A nemrzí vás, že se kvůli formátu turnaje ti nejatraktivnější – tedy případně Djokovič, Federer a Nadal – nepostaví na kurtu proti sobě?

V tom ale spočívá kouzlo Laver Cupu. Takový zápas můžete vidět na kterémkoli lepším turnaji, ale tady to bude unikátní v tom, že kapitán Borg může nasadit Federera s Nadalem do čtyřhry.

Jak je to s lístky?

Prodej VIP lístků už začal. Vydobyli jsme si, že třetina VIP vstupenek šla do prodeje u nás – takže byla nabídnuta našim klientům. Během týdne jsme je hravě rozprodali, i když se cena pohybuje od třiceti do osmdesáti tisíc korun za balíček pěti přenosných lístků.

To je docela dost.

Ano, ale musíte to vydělit pěti. Jednotlivé vstupenky jsou navíc přenosné, takže pokaždé může jít na dvojzápas někdo jiný. Ten nejlevnější VIP lístek je asi za 30 tisíc korun. To potom vychází na šest tisíc za jeden dvojzápasový blok. To už snese srovnání třeba s lístky na Madonnu nebo Boccelliho. Je v tom navíc i catering, který odpovídá akci. V nejdražší úrovni je otevřený bar na šampaňské v limitované edici a na menu se objevují třeba mušle svatého Jakuba nebo žlutoploutvý tuňák.

Jak se úroveň služeb liší od předloňského hokejového šampionátu?

Na mistrovství jsme měli pět úrovní menu, tady bude úrovní až osm podle kategorie VIP. A navíc na každý blok jiné menu, protože počítáme, že se stejní lidé budou vracet na další bloky. Co se týče počtu jídel, tak během hokejového mistrovství jsme uvařili na jeden zápas až čtyři tisíce menu, při dvou zápasech denně osm tisíc. Tady čekáme, že se dostaneme asi na 4 800 menu na jeden blok, tedy 9 600 na den, což je o pětinu více. Hala pojede sedm dní v kuse, zajišťovat to bude najednou dvě stě kuchařů. To je nejvíc, co jsme kdy zažili.

Jaký je rozpočet akce?

Ten drží jiní pořadatelé (Švýcaři, Australané a Američané, pozn. red.). Ale jenom prodej VIP míst za první tři dny hravě přesáhl milion dolarů. A přitom to bylo hodně omezující. My, stejně jako Česká sportovní, jsme mohli oslovit jen část ze svých VIP klientů, aby všechny lístky neskončily v Česku. A někteří chtěli třeba třicet lístků, což jsme nedovolili, aby se potom s nimi dál neobchodovalo.

Přesto se třeba na serveru Viagogo objevily vstupenky za 435 tisíc korun (přeprodejům jsme se konkrétně věnovali zde).

Tu nabídku neumím posoudit, nejsou tam detaily, ale stává se, že přeprodejci nabízejí i vstupenky, které jsme ještě nedali do prodeje. V každém případě bojujeme proti spekulantům i tím, že omezujeme množství vstupenek, které si může koupit jedna osoba, maximálně na čtyři. Navíc většina vstupenek se prodává jako tzv. hometicket, tedy přes internet s vytisknutím doma a každá má unikátní čárový kód. Vstupní systém do O2 areny vpustí vždy jen první osobu s daným čárovým kódem. Pokud by tedy podvodník prodal vícekrát tu samou vstupenku se stejným čárovým kódem, do arény by se dostal jen první z držitelů vstupenky. Proto doporučujeme kupovat jen oficiální cestou.

A co obyčejné vstupenky, které se začnou prodávat v pátek?

Ty budou stát od 4,5 do 18 tisíc korun na celý program. Některé sektory budeme prodávat samostatně i na jednotlivé bloky, a tam by měl stát lístek tisícovku.

Kolik si myslíte, že bude nakonec v hale domácích fanoušků a kolik jich přijede ze zahraničí?

Lístky půjdou do prodeje přes Ticketportal a budou dostupné po celém světě, takže těžko říct. Věřím, že ceny jsou nastaveny vhodně. Právě i proto tam budou ty sektory, které se budou prodávat na jednotlivé sessions Předpokládám, že o to bude enormní zájem, jako třeba u koncertu Robbieho Williamse. A bude to o tom, kdo se prokliká. Jsme ale ujišťování o tom, že systém by spadnout neměl.

Jak bude vypadat aréna a kurt? Bude to jiné než na Davis Cupu?

Bude. Postaví se speciální tribuny zatočené do oblouku, aby neměly hluchá místa. Necháváme si je přivézt ze Švýcarska. Kapacita arény dosáhne 16,5 tisíce diváků, takže víc než na Davis Cupu. Teď se třeba řeší věci jako barva kurtu. Přání zahraničních partnerů je, aby byl černozlatý, uvidíme.

Robert Schaffer (41) Manažer PPF je déle než pět let generálním ředitelem společnosti Bestsport a zároveň i šéfem největší české víceúčelové haly -O2 areny. Tu postavila před hokejovým mistrovstvím světa v roce 2004 tehdy Sazka. Po jejím krachu halu ovládly skupiny KKCG a PPF. Nyní je jediným majitelem PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. O2 arena bude od 22. do 24. září hostit první ročník Laver Cupu – turnaje s očekávanou účastí nejlepších tenistů světa.

Co hospodaření O2 areny jako takové? V roce 2015 – tedy v roce hokejového i atletického mistrovství – dosáhly tržby 587 milionů korun při zisku 76 milionů. Jak to bylo loni?

Audit bude ke konci března. Rok 2016 nebude tak dobrý jako 2015, když bylo v hale přes milion návštěvníků. Ale bude druhý nejúspěšnější v historii. Na to, že ho táhl jen domácí hokej a koncerty, tak to bylo velmi dobré. Měli jsme přes osm set tisíc návštěvníků. Pomohl tomu přesun Sparty do O2 areny, protože návštěvy jsou asi 1,8 až 2násobně vyšší než na Slavii. To je dvě stě tisíc lidí za sezonu. Čím dál tím víc se stavíme do aktivní role, kdy koncerty sami pořádáme. Loni takových akcí bylo patnáct.

Jak důležité jsou soukromé firemní akce?

Korporátní akcí je tak čtyři až pět a je to takový doplněk. Z hlediska nájmu je to poměrně lukrativní, protože dosahujete většího výnosu z návštěvníka, firmy většinou svým lidem totiž platí i pěkný catering. Není to ale tak, že by se nám vyplatilo pořádat jenom ty. Jednak těch firem, které potřebují tak velkou halu není tolik, zároveň tyto akce jsou nepřístupné pro stálé klienty. A ti dělají asi třetinu příjmů. Musíme tedy klást velký důraz na to, aby byl celkový program atraktivní pro ně.

Vidíte prostor, pro zvýšení příjmů ze stálých klientů?

Když slyším, že se skybox třeba v newyorské Madison Square Garden

prodává za milion dolarů, tak by to asi šlo výš (smích). Z pohledu hospodaření světových arén ale nijak nevybočujeme a zájem o skyboxy a klubové sedačky je poměrně velký.

Která letošní akce kromě Laver Cupu by mohla být pro arénu výrazným tahákem?

Doufám, že Sparta bude hrát zase finále ligy, a doufám, že ho vyhraje. Když už nevyhrála Ligu mistrů, mimochodem je škoda, že se nehrálo finále tady. Pak mě napadá i koncert Kabátů s poměrně vzácným centrálním pódiem, což umožní návštěvu přes dvacet tisíc diváků. Ale nejvíc se jako tenista těším na Laver Cup.

V aréně se hrála NHL, konalo se dvakrát hokejové mistrovství světa, atletické mistrovství Evropy, finále Davis Cupu i Fed Cupu, teď tu bude Laver Cup. Špičkový fotbal do ní těžko dostanete, napadá vás ještě nějaký další sportovní vrchol?

Teď jsme v dobré pozici: aréna je ve velmi dobré kondici a Praha je díky bezpečnosti atraktivním místem pro velké akce. V roce 2018 budeme mít minimálně play-off mistrovství světa ve florbale, což je pěkné, i když s tenisem globálně nesrovnatelné. Nebo atletika. Předloni jsme halové mistrovství Evropy v atletice brali jako přípravu na hokejové mistrovství. A nakonec to bylo překvapivě dobré, udělal se divácký rekord. A slyšel jsem, že by stálo za to kandidovat a zkusit pořádat mistrovství světa.

