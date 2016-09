K fotbalu tenis, do dvou let dvě stě tisíc zákazníků, plánuje šéf Digi CZ

Už se drahé investice do programu nějak projevily v zájmu o vašeho televizního operátora?

Novou Digi TV jsme spustili 1. října 2015, tehdy jsme ještě žádný exkluzivní obsah neměli, neboť anglickou ligu vysílala na O2 TV. Fotbalovou Premier League (anglická nejvyšší soutěž) máme exkluzivně teprve několik týdnů, španělskou ligu jsme zařadili letos v únoru. Je brzy na hodnocení a nechci říkat přesná čísla. Je to dlouhodobá věc, ale pravdou je, že se začátkem nové fotbalové sezony máme enormní růst počtu zákazníků, z osmdesáti procent hlavně kvůli sportu.

Jak jste dnes velcí, kolik máte celkem zákazníků?

Patříme mezi největší operátory placené televize v Česku. Před rokem jsme koupili Digi CZ s více než 130 tisíci zákazníky. Společnost se několik posledních let nerozvíjela a zákazníci odcházeli. Přišli jsme s tříletým plánem stabilizace a následně růstu zákaznické báze. Součástí plánu logicky byla zásadní modernizace a převod zákazníků na novou technologickou i obsahovou platformu, které říkáme Nová Digi TV. Teď nastává fáze růstu, do dvou let bychom se chtěli dostat na dvě stě tisíc zákazníků. K růstu by nám mělo zásadně pomoci programové odlišení v nabídce žádaných sportů a také start internetové televize Digi2Go.

Kolik zákazníků byste potřebovali, aby se vám vrátily investice do programu?

Koupili jsme práva pro naše stávající zákazníky, protože v Nové Digi TV máme historicky nejvíce fanoušků anglické ligy. Ceny práv jdou celosvětově nahoru, snažíme se to našim zákazníkům vysvětlit. Můžeme říci, že dnes si přístup k anglické lize zaplatila skoro polovina všech našich zákazníků. Navíc jsme nakoupili fotbalová práva v balíčku pro Česko a Slovensko, ve druhé jmenované zemi je využíváme společně s naším partnerem, kterým je Slovak Telekom. Využívá naše práva, což je pro nás důležitý zdroj příjmu. A třetím faktorem je pochopitelně akvizice nových zákazníků.

Vybraná exkluzivní sportovní práva v Česku Nová Digi TV

Anglická Premier League, španělská La Liga, Sky Bet Championship (2. anglická liga), plochá dráha, tenisové turnaje ATP (od roku 2017)

Anglická Premier League, španělská La Liga, Sky Bet Championship (2. anglická liga), plochá dráha, tenisové turnaje ATP (od roku 2017) O2 TV

Česká liga, Liga mistrů (exkluzivně kromě jednoho úterního zápasu), Španělský pohár, Italský pohár, Italský superpohár, Španělský superpohár

Česká liga, Liga mistrů (exkluzivně kromě jednoho úterního zápasu), Španělský pohár, Italský pohár, Italský superpohár, Španělský superpohár Česká televize

Česká liga, Liga mistrů UEFA (úterní první volba exkluzivně), Evropská liga; UEFA (první volba exkluzivně), kvalifikace fotbalového MS 2018, hokejové MS, Světový pohár, olympijské hry

Česká liga, Liga mistrů UEFA (úterní první volba exkluzivně), Evropská liga; UEFA (první volba exkluzivně), kvalifikace fotbalového MS 2018, hokejové MS, Světový pohár, olympijské hry Eurosport

Německá Bundesliga, olympijské hry, fotbalové mistrovství Asie

Německá Bundesliga, olympijské hry, fotbalové mistrovství Asie Sport 1, Sport 2

Italská Serie A, francouzská Ligue 1, KHL

Italská Serie A, francouzská Ligue 1, KHL Nova Sport

Anglický FA Cup, Evropská liga (kromě první volby ČT), Wimbledon

Takže současný počet zákazníků by vám zaplatil masivní investice do televizního obsahu?

To jsem neřekl. Všechno jsou to spojené nádoby. Spolupráce se slovenským partnerem, prodej obsahu vlastním zákazníkům a získávání nových. Důležitým ukazatelem je průměrná útrata na jednoho zákazníka a tu se nám daří u Nové Digi zvyšovat. Mohu prozradit, že je dnes vyšší, než udává O2 TV.

Kolik jste do sportovních práv investovali?

Už teď jde o stovky milionů korun a budeme v tom dále pokračovat.

Co ve sportovních právech chystáte a co jsou hlavní pilíře?

Klíčový obsah je fotbalová Premier League, k tomu máme také španělskou La Ligu, druhou anglickou ligu a seriál mistrovství světa závodů v ploché dráze. To vše exkluzivně. K tomu se nám před několika dny podařilo získat tenisové turnaje ATP na nejbližší čtyři roky, a to opět exkluzivně pro Česko a Slovensko. Jde nejméně o třiatřicet turnajů za rok včetně finálového Turnaje mistrů. Vysílání začíná v lednu 2017.

Podle čeho sestavujete sporty, do kterých jdete?

Ta matice je jednoduchá. Ptáme se zákazníků, které sporty mají rádi. A podle toho se pak díváme na jednotlivá práva. Vyhrává fotbal a tenis. Ale nevylučujeme vstup ani do dalších sportovních odvětví. Vždy musí fungovat rovnice ceny s hodnotou pro naše diváky.

V Česku je novinkou, že sami operátoři disponují exkluzivním obsahem.

Zákazníka to dostává do pasti, neboť nemůže u jednoho operátora získat všechny sporty, byť by byl ochotný si připlatit. Operátoři se předhánějí, kdo bude mít lepší obsah, nechtějí si ho navzájem prodávat. Je tato strategie udržitelná?

Abych vám mohl dobře odpovědět, musím se vrátit na začátek našeho snažení. Když jsme kupovali české Digi TV, uvažovali jsme, jak službu dál rozvíjet. Měli jsme Premier League a nevadilo nám, že ji do vysílání zařadilo i O2 TV. Při budování strategie jsme šli do O2 s tím, že oba máme sportovní televizi, tak pojďme spolupracovat. Tehdy řadu lukrativních práv drželo O2, hlavně Champions League. My jsme od nich chtěli část práv koupit. Oni nás ale velmi rázně odmítli. Nastal problém, kam dál. A tehdy jsme se rozhodli, že když se s námi O2 nechce bavit, začneme nakupovat sami. A získali jsme Premier League na další sezony. Tento závod mezi operátory, jak o něm mluvíte, primárně nevycházel od nás. Stejně jako současné blokování sportovních pořadů na zahraničních stanicích. Je to iniciativa konkurenta. My jsme se chtěli dohodnout. Navíc ještě před půl rokem by naše spolupráce dávala smysl, neboť my jsme byli na satelitu, oni na internetu. Ani to už dnes neplatí.

Právě spouštíte internetovou televizi. Je to tedy jakási odveta?

Nikoliv, je to logické obchodní rozhodnutí. Řešíme dvě věci, první je fakt, že celá skupina Lama má řadu zákazníků, u kterých není technicky možné umístit satelitní zařízení. Takže internetová televize je pro ně jedinou možností. Druhou věcí je, že internet nabízí přidanou hodnotu, služby, které přes satelit uděláte jen velmi těžko. Hlavně funkce nelineárního vysílání, tedy třeba videoarchiv, zpětné zhlédnutí pořadů, různé pohledy kamer. To jsou funkce, které oceňuje hlavně mladá generace. Tu chceme oslovit.

Hovoříte o funkcích, se kterými přišlo O2, a trhu dost odskočilo. Vy je tedy budete nabízet od začátku také?

Máme dlouhodobý plán a budeme postupně přidávat další funkce do Digi2Go včetně úplných novinek, které na českém trhu nejsou. Službu spouštíme prvního září a do třiceti dní chceme nabízet 40 kanálů v HD rozlišení, což je více, než nabízí konkurence. Dále chceme nabízet všechny funkce dnes dostupné na trhu. Archiv, možnost konzumace na tabletu a počítači, později také aplikaci v „chytré“ televizi, a dokonce i bez set-top boxu, což konkurence neumožňuje.

Uvažujete o kanálu s vlastním obsahem jinde než u sportu?

Určitě ano, díváme se na jednotlivé oblasti, kam bychom mohli investovat. Naši zákazníci chtějí hlavně sport, filmy a dokumenty. To jsou hlavní oblasti, na které cílíme a kde budeme investovat. Ale nemyslím, že musí jít o klasický kanál, dnes dává smysl spíše nějaká služba, třeba filmů na vyžádání – videotéka.

Jaké postavení má televize v rámci skupiny Lama? Vstup obchodníka s energiemi do médií byl poměrně překvapivý.

Lama je poskytovatelem řady retailových služeb. Kromě energií, tedy prodeje elektřiny a plynu, máme také třeba virtuálního mobilního operátora. Obsluhujeme širokou cílovou skupinu a televizní služby nám do toho dobře zapadají, můžeme křížově nabízet zákazníkům různé služby. Ti, kdo od nás mají internet, mají slevu na televizi, mobil, energie a opačně. Logika je jasná.

Mediální trh se hodně koncentruje, navíc video obsah je pro velké mediální skupiny enormně důležitý. Myslíte si, že Digi TV bude i v příštích letech stát na trhu sama, nebo skončí ve větším mediálním holdingu?

K tomu se mohu jen těžko vyjádřit. Na trhu se děje hodně věcí. Ale naší úlohou je teď rozvíjet naši televizní službu, jak nejlépe umíme, nemáme aktuálně zájem o nějaké spojování či prodej firmy. Ale jistě zde platí: Nikdy neříkej nikdy.

Uvažujete o dalším rozkročení v mediální oblasti? Třeba o spuštění nějakého internetového serveru, zpravodajství či o nových trzích za hranicemi?

Díváme se na všechny možnosti na trhu. Co se týče nových zemí, určitě uvažujeme o dalším trhu. Ale musí dávat smysl z hlediska jazyka. Takže vstup na Slovensko je jasná volba. Zároveň se chceme vyvíjet z hlediska technologií. Do roka se chceme podívat na formát vysokého rozlišení UHD, byť kapacitně je to velmi náročně. Ale právě u sportovních přenosů to dává smysl.