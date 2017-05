Prodej Počerad je stále na stole. Czech Coal prodloužil lhůtu do čtvrtka

Dozorčí rada ČEZ se ve čtvrtek vrátí k jednání o prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Vršanská uhelná za společnost Czech Coal Pavla Tykača. Ta za ni nabízela 4,5 miliardy korun a dalších až pět miliard by ČEZ získal díky prodeji exkluzivně dodané elektřiny. Podle šéfa dozorčí rady ČEZ Václava Pačese je nabídka stále na stole.

Dozorčí rada po vedení ČEZ požadovala další podklady svědčící o výhodnosti prodeje. Dostali jste je?

Dostali, budeme je ovšem projednávat až ve čtvrtek na dozorčí radě a já netuším, jak se diskuze vyvine. Netuším, zda se nakonec bude o prodeji hlasovat, nebo ne. Včera jsem dostal dopis od místopředsedy představenstva Czech Coal. Šlo o odpověď na můj dopis, ve kterém jsem mu sděloval, že potřebujeme více času. Sděluje mi, že to respektují a jsou připraveni jednat dál.

Poté, co minulé zasedání dozorčí rady koncem dubna skončilo bez výsledku, reagovala Vršanská uhelná poměrně ostře a uvedla, že tím stávající nabídka padá. Znamená to, že si to rozmysleli?

V dopise stojí, že čekají na zítřek, ale není tam napsáno, že by byli ochotni čekat ještě déle. Pravděpodobně uznali naše argumenty a z dopisu vyplývá, že pokud dozorčí rada zítra prodej podpoří, tak jsou připraveni to akceptovat.

Čím si ten obrat vysvětlujete?

Bylo to jasné. Je pro ně důležité mít elektrárnu u svého lomu Vršany. Spíš jsem to vnímal jako upozornění, že se blíží chvíle, kdy už o nákupu uvažovat nemusí. Stejně ale za dva roky následuje další opce. Takže to ani tak není konečné.

Přesto, reakce Vršanské uhelné na minulé nerozhodnutí dozorčí rady byla až hysterické. Společnost to za „politické rozhodnutí“. Prodloužení lhůty je poměrně radikální obrat.

To prohlásili? O tom nevím. Takový dojem jsem neměl, dotazy byly faktické a zcela konkrétní a rozhodně to nevypadalo, jako z nějakých vyostřených politických pozic.

Vršanská uhelná uvedla: „Skutečnost, že dozorčí rada ČEZ obchod v rozporu s odborným ekonomickým doporučením odmítla, je politické rozhodnutí.“

Ale my jsme to neodmítli a přesně to jsem se snažil vysvětlit v mém dopise vedení Vršanské uhelné.

Vůči prodeji Počerad se tvrdě postavil Andrej Babiš, který jako ministr financí je vykonavatelem akcionářských práv hlavního akcionáře, tedy státu. Ten má dnes ale úplně jiné starosti. Myslíte, že čtvrteční jednání rady proběhne v klidnější atmosféře než minule?

Minule to ale nebylo rozjitřené ani politicky vyhrocené. Nejsem závislý na žádném politikovi, na panu Babišovi, Bělobrátkovi ani Sobotkovi. Na něm jsem oceňoval, že když mě požádal, abych převzal vedení dozorčí rady, řekl jsem mu, že nejsem navázán na žádnou politickou stranu ani ČSSD a on to akceptoval.