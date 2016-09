Tužky a pastelky nestíháme vyrábět. Nejsou lidi, říká šéf Koh-i-nooru

Nejeví se zpětně jako chyba, že jste loni ukončil výrobu v Číně a přestěhoval ji zpět do Evropy?

Bylo to rozhodnutí, které jsme řešili delší dobu. Zpětně ho nevnímám jako chybu. Výroba v Číně už začínala být příliš drahá, k tomu pak velké náklady na dopravu a slábnoucí poptávka z Ruska. Navíc jsme nechtěli v Čechách propouštět kmenové zaměstnance, kteří u nás pracují dekády, to by vůči nim bylo nefér. Ale je pravdou, že jsme nečekali, že poptávka půjde tak nahoru.

V kterých zemích se vám tak začalo dařit?

Když spadlo Rusko, začali jsme se více zaměřovat na USA. Tam se nám podařilo velmi dobře uchytit, v podstatě nám pomalu nahradily ruský trh. Jenže do toho se ještě probudil ruský trh, který se vrací k normálu. Do toho ještě trhy objevily antistresové omalovánky, které také s poptávkou po pastelkách pomohly.



Nemáte obavy, že omalovánky jsou jen módní záležitostí?

Nečekám, že to bude něco trvalého. Ale sami jsme je začali prodávat, dokonce i s hudebním doprovodem. Byla by škoda této vlny nevyužít. Spojili jsme se s nakladatelstvím Bobo Blok, které má ke každému obrazu speciálně složenou tematickou hudbu. Omalovánky prodáváme v balíčku s pastelkami.

Jsou pro omalovánky nějaké speciální pastelky?

Musí být co nejkvalitnější a nejširší sady, v tomto ohledu nemáme díky 225leté tradici mnoho konkurence. Když se vám totiž při omalování zlomí, tak to zrovna proti stresu příliš není.

Jak chcete vyprodanou kapacitu řešit?

První problém je technologický – již narážíme na horní strop kapacit. Druhý okruh jsou lidské zdroje - chceme spustit třetí směnu, jedeme přesčasy i v sobotu. Jenže pracovníci prostě nejsou. Vláda by se měla rychle probudit a trh práce více otevřít. Problém je ve všech oborech. Řešíme to i tak, že posilujeme naši výrobu v Bulharsku. Nechceme ale kvůli vyprodanosti nějak omezovat naši expanzi, proto jsme před několika dny otevřeli novou centrálu v Polsku. U Katovic máme zcela nový velký sklad za 60 milionů korun, je to velký trh, kde vidíme perspektivu.

Není důvodem nedostatku lidí i to, že by měli nízké mzdy?

Jen letos jsme přidali deset procent, ale v našem přes 200 let starém průmyslu hrajeme spíše na tradici a dlouhodobou udržitelnost pracovních míst – nejsme technologický gigant, který „unese“ podstatně vyšší mzdy, naší konkurencí je mnohdy Čína, kde jsou celkové náklady stále významně nižší než u nás.

Když jste vyprodaní, znamená to, že odmítáte některé zákazníky?

Neexistuje, že bychom neuspokojili stálé a dobré zákazníky. Ale na některé problémové nemusí zbýt. Stejně tak přehodnocujeme náš vztah k obchodním řetězcům, první již opouštíme, protože si nemusíme nechat diktovat jejich podmínky. Ctím však myšlenku, že když chce být někdo celosvětově úspěšný, musí být nejlepší hlavně na svém domácím trhu. I když tím, jak je ještě poptávka vyšší, začínáme se setkávat s reexporty našich výrobků.

Stále platí, že odmítáte vyplácet dividendy?

Na tom se nic nemění. Myslím, že hlavní je peníze znovu investovat do dalšího rozvoje firmy. Stejně tak ani stále neplánuji, že bych z vedení firmy odešel. Mohl bych si sice užívat, ale mě ta práce baví.

Váš byznys je rozložen na více nohách, kromě tužek jste postupně postavil automobilovou divizi, vlastníte výrobce zdravotnických potřeb, investoval jste do realit. Rozhlížíte se ještě?

Jsem vzděláním strojař a tak vím, že pro dobrou stabilitu jsou potřeba nejméně tři nohy. Rozhlížíme se i po jiných oborech a jednáme o několika akvizicích, ale zatím není nic hotového, proto je nemohu zmiňovat. Nicméně trh je v tomto ohledu neskutečně přehřátý, běžně se kupovaly firmy za sedminásobek EBITDA a teď jsme na desetinásobku. Už můžu říct, že jsme měli zájem například o Tančící dům, ale nakonec ho získal někdo jiný. Měli jsme tam plán udělat například muzeum tužek.

Opačné nabídky ke koupi firmy nepřicházejí?

Prodali jsme loni naši energetickou firmu Logarex Smart Metering čínskému investorovi. Vyhodnotili jsme to tak, že je to obor, kde bude nejjednodušší ho opustit a nechat ho většímu hráči. Na celou firmu se čas od času nabídka objeví, ale není to něco, co bychom řešili.

Netajíte se svými názory na vládu, politika vás stále neláká?

Ne, i když mě dost lidí přemlouvá. Asi bych na to neměl příliš náladu. Jestli by mě něco lákalo, tak to by bylo snad jedině dělat odbornou funkci, které za ta léta rozumím – v oboru průmyslu nebo zdravotnictví. Z pohledu firmy, která mimo jiné do zdravotnictví dodává, vidím spousty problémů. A to říkám jako majitel firmy, která dělá výrobky pro velké nadnárodní společnosti, a pak se dostávají s jejich logem do českých nemocnic. My sami tam ale proniknout nemáme šanci.



