Hostem Rozstřelu na iDNES.tv bude finančník a vizionář Pavel Kysilka

Zkušeného finančníka se zeptáme na jeho nejnovější roli šéfa dohledu nad Českou exportní bankou, kterou drtí ztráty ze špatných obchodů minulých let. Banka přišla o miliardy korun jen na několika nesplácených obřích půjčkách ruským sklářským firmám, celou sérii jejích obchodů vyšetřuje policie.

Ohrožen je teď i její vůbec největší úvěr, který poskytla na vybudování turecké elektrárny Adularya. Prestižní projekt, na němž se podílí několik domácích strojírenských firem a jehož generálním dodavatelem je domácí strojařská jednička Vítkovice, se opožďuje. Šéfové tureckého investora byli pozatýkáni při sankcích následujících po nezdařeném tureckém protivládním puči, investorskou firmu turecká vláda fakticky znárodnila. Zatím není jasné, jaký dopad na celý projekt to bude mít.

Jak se Kysilka na potíže a rizika České exportní banky dívá? Kdo za ně může? I to jsou otázky na nového šéfa dozorčí rady.

Kysilka by měl komentovat i další otázky spjaté s českým exportem a celkovou kondicí české ekonomiky. Zajímavé jsou jeho názory na obchod s Čínou, na kondici a perspektivu druhé největší světové ekonomiky. Stejně, jako na pozici a sílu české koruny, u jejíhož zrodu před třiadvaceti lety stál. Padnou otázky na umělé oslabování koruny ze strany České národní banky. A také na to, zda by měla Česká republika přijmout euro.

Kysilka není jen suchý finančník, ale také vizionář, který sleduje technologický vývoj a vliv digitalizace nejen na jeho obor - finanční trh, ale i obecně na byznys a společnost.

