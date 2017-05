Pelta je dlouhodobě ve střetu zájmů, řekl v Rozstřelu pražský radní pro sport

Jan Wolf, pražský zastupitel, radní a místopředseda výboru pro sport za KDU-ČSL, hovořil v Rozstřelu o zásahu, při němž byli v souvislosti s dotačními programy na sport udělovanými ministerstvem školství zadrženi předseda fotbalového svazu Miroslav Pelta, šéf České unie sportu Miroslav Jansta a pražský zastupitel Karel Březina (více o kauze čtěte zde).

„Kauza nemá nic společného s magistrátem. Vyšetřování se týká hlavně MŠMT a fotbalového svazu,“ řekl Wolf s tím, že vyšetřování se netýká ani majetkových výměn na pražském Strahově, u nichž se nedá vyloučit budoucí úmysl změnit jejich určení a poskytnout je pro developerskou zástavbu.



Pražský radní je přesvědčen, že zajímavé pozemky na Strahově developeři nezískají. Alespoň v dohledné době. „Jestli si dnes někdo myslí, že (FAČR) má parcely, kde by se daly stavět developerské projekty a tak je využije, tak já si myslím, že to aktuálně moc nepřipadá v úvahu,“ uvedl a odkázal přitom na územní plán, který s tím nepočítá.

Na Strahově by naopak podle něj mělo vzniknout velké sportovní centrum financované z ústředí fotbalového svazu. S pražskou primátorkou spolupracuje na projektu využití místa i pro kulturu, protože Praha prý nemá žádné vhodnější prostory pro velké akce a koncerty.

S developery se naopak počítá směrem k Petřínu, u vysokoškolských kolejí. Domy, které tam v budoucnu mohou vyrůst, by podle zastupitele neměly být tak vysoké jako nynější koleje, protože by to narušilo pražské panorama.

Shánět peníze pro fotbal a hokej není jednoduché, myslí si zastupitel, který na ocenil aktivitu fotbalového bosse Pelty v tomto směru. Zároveň je však podle něj otázka, jak se peníze rozdělují a kdo o tom rozhoduje. „Neštěstím je provázání klubů, jejich majitelů s fotbalovým svazem a možná i ministerstvem školství. Je to neblahá věc, která bohužel v českém fotbale funguje,“ řekl. Nejkřiklavějším příkladem je právě osoba Pelty, který sedí v čele fotbalové federace, ale zároveň je majitelem soukromého jabloneckého fotbalového klubu.

„Myslím, že pan Pelta je šikovný. To se mu nemůže brát. Na druhou stranu je vlastníkem jabloneckého klubu... Myslím, že by předseda nebo majitel jakéhokoliv fotbalového klubu neměl být zároveň ve výkonných funkcích svazu, a to se děje běžně,“ dodal.

Peltovo jméno se skloňovalo i v souvislosti se stavbou nového sídla fotbalové asociace za 137,4 milionu korun. Zakázku bez soutěže dostala liberecká stavební firma Syner, která je zároveň sponzorem Peltova klubu Baumit Jablonec.

Celý Rozstřel s Janem Wolfem:

