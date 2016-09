Byznys s rozvozem potravin zpomaluje, plány na expanzi hatí malý zájem

Přibližně před rokem se rozběhly projekty Kolonial.cz a Košík.cz a doplnily předchozí dvojici konkurentů, kterou tvořil rohlik.cz a projekt Potraviny On-line nadnárodního řetězce Tesco. A začal boj o trh. Ten se zpočátku projevoval tím, že se povědomí o službě šířilo mezi lidi a začátkem letošního roku prezentoval šéf Koloniálu Petr Vyhnálek průzkum, podle kterého polovina lidí z Prahy a okolí už jednu ze služeb vyzkoušela.

Jak to je skutečně s objemy rozvezených potravin, lze jen těžko ověřit. Vzhledem k mladosti odvětví zatím nejsou v obchodním rejstříku účetní uzávěrky (chybí i ta, kterou by tam rohlik.cz měl dodat za rok 2014). Ne všechny firmy potom kvantitu svých rozvozů uvádějí, čísla, která o sobě někteří zveřejní, potom konkurenti zpochybňují.

Shoda však panuje na tom, že lídři denně rozvezou okolo dvou tisíc nákupů. Analytici společnosti Acomware aktuálně odhadují, že králem zůstává služba Teska, která kontroluje asi padesát procent trhu, za ní je s pětatřiceti procenty Rohlík, bronz by získal Košík.cz s patnácti procenty a čtveřici uzavírá Koloniál s přibližně pětiprocentním podílem na trhu.

Zatím jen drobky

„Za letošní rok podle našich odhadů tyto čtyři služby dohromady rozvezou zákazníkům nákupy přibližně za 2,5 miliardy korun,“ dodává Ondřej Klega z Acomware. Kamenným supermarketům a hypermarketům, které loni utržily 81 miliard, tak jejich e-konkurence ukousla jen pár procent. Zda jim ubere víc, bude záležet na tom, jak se e-shopům podaří expanze na další trhy - ta závisí například na rozšiřování jejich vozového parku nebo skladových prostor.

A právě zde už je vidět, že ne všechny plány vycházejí. V dubnu Kolonial.cz oznamoval, že navýšil počet aut a rozšiřuje závoz i do Hradce Králové a Pardubic. Později přibyla na jeho mapu i Mladá Boleslav. Pokud však dnes zkusíte přes web zadat mladoboleslavskou adresu, dozvíte se, že tam Koloniál nezaváží. „Důvod zrušení závozů do Mladé Boleslavi je jednoduchý, počet objednávek nebyl příliš vysoký, takže jsme se rozhodli přestat tam zavážet a využít svou kapacitu lépe,“ říká k tomu Vyhnálek.

Podle informací MF DNES nijak slavně nedopadl Koloniál ani s auty, posledních pět nezávazně objednaných dodávek k předchozím dvaceti už si nevyzvedl. Mercedesy nakonec skončily u konkurenčního Košíku.

O tom, že v Koloniálu, který patří do Mall Group spoluvlastněné Jakubem Havrlantem, Danielem Křetínským, Patrikem Tkáčem a skupinou PPF, nejde vše podle plánu, napovídá i fakt, že podle obchodního rejstříku firma začátkem srpna odvolala Vyhnálka z postu jednatele.

Nyní Vyhnálek projekt řídí z dozorčí rady. Přiznává, že trh reaguje pomaleji, než se předpokládalo. „Jde o cílovou skupinu rodin a domácností, která tvoří podstatnou část trhu. Skupina early adopters už sice službu přijala za svou, ale nemá tak velkou ekonomickou sílu, aby na ní mohl fungovat celý trh,“ popisuje současnou situaci.

Podle plánů vše nejde ani konkurenčnímu Rohlíku, který řídí a spoluvlastní Tomáš Čupr spolu s investory Mitonem, Enernem a logistickou firmou Hopi.

V tentýž den, kdy Koloniál oznamoval expanzi na východ, rozeslala Čuprova firma tiskovou zprávu o tom, že od května začíná rozvážet do Plzně a do konce roku bude nabízet své služby ve městech nad třicet tisíc obyvatel. Do Plzně však dosud rohlik.cz nevozí. Čupr to vysvětluje náročností na logistiku. „Stále platí, že se na nás mohou těšit zákazníci ve velkých i menších městech, konkrétně v prvních měsících příštího roku,“ dodává.

Rohlik.cz navíc v červenci potkal další problém. Jak informoval Pražský deník, cizinecká policie našla při kontrole ve skladu čtyřiadvacet pracovníků bez platného pracovního povolení. Ti tak museli okamžitě skončit. Podle Čupra to však problém nebyl. „Provozu se akce nijak nedotkla a i právně bylo z naší strany vše v pořádku, jednalo se o agenturní pracovníky,“ řekl.

Z konkurenčních důvodů nechce žádná data o své službě Potraviny on-line zveřejňovat Tesco. Uvádí pouze stejně jako ostatní, že mu objednávky rostou.

Velké ambice má Košík

Jak podle vlastních údajů, tak i dle analytiků z Acomware, je kometou posledních měsíců Košík.cz. Ten ještě začátkem roku na ostatní výrazně ztrácel, ale nyní se dostal na polovinu objemů Rohlíku.

Košík je zvláštní tím, že nabízí jak doručení v den objednání (jako to dělá Rohlík), tak i v následující dny (jako Koloniál a Tesco). Tento koncept spolu s dalšími pozitivy evidentně dodává firmě sebevědomí. Podle ředitele Jakuba Šulty má být právě Košík nakonec prvním z nových hráčů, který v regionální dostupnosti vyrovná a následně i překoná Tesco, jež těží z infrastruktury kamenných obchodů.

V plánu má už během října zavážení do měst s více než čtyřiceti tisíci obyvateli. Kvůli tomu už Košík dokončuje velký moravský sklad a další mezisklady. Zda se tento plán povede dotáhnout do konce, se teprve uvidí. Že to Šulta a spol. myslí vážně, napovídá i fakt, že k současným šedesáti vozům nyní doobjednali padesát speciálně upravených dodávek od Mercedesu.