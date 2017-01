Kdysi mocný Rus Jermakov má problém s další energetickou firmou

Jeho společnost Eco Power Energy přišla od ledna o možnost obchodovat s plynem a elektřinou.



„V posledních dnech minulého roku došlo k problémům s dalším financováním naší společnosti,“ uvedl jednatel firmy Jiří Svoboda v dopise odběratelům. „Přes veškerou snahu jsme nebyli schopni složit dostatečné prostředky na zajištění dalšího nákupu komodit prostřednictvím Operátora trhu,“ dodal.

Co přesně za nynějšími finančními problémy Jermakova a Eco Power Energy stojí, není jasné. Podle lidí z trhu může jít mimo jiné o důsledek sankcí na pohyb ruského kapitálu po Evropě.

Firma, která má řádově stovky odběratelů, přitom loni ulovila několik velkých zákazníků. Od jara dodávala hokejovému klubu HC Dukla Jihlava, stala se i jeho generálním partnerem. „Ve vztahu ke klubu má společnost pro tuto sezonu všechny své závazky vyplývající ze smlouvy vypořádány,“ uvedl klub, který nyní bude hledat nového dodavatele energií.

Pro Jermakova (sám své jméno důsledně přepisuje do latinky v podobě Ermakov) vrcholí mimořádně smolné období. Právník, který se v Česku usadil už v 90. letech, musel loni odejít z pozice šéfa obchodníka s plynem Vemex.

Podezřelé obchody a zabavené peníze

Prodloužená ruka Gazpromu v Česku měla ambici stát se silným alternativním dodavatelem energií. Nejprve se jí to docela dařilo, jenže předloni se zapletla do podezřelých obchodů a stát jí kvůli nezaplacené dani z přidané hodnoty u jednoho z jejích dodavatelů zabavil 430 milionů korun. Vemex se z roku na rok ocitl v téměř půlmiliardové ztrátě a Jermakov to svým ruským šéfům nedokázal vysvětlit.

Loni mu navíc zkrachoval další podnikatelský záměr, firma Aled Praha, výrobce safírových monokrystalů pro hodinářský průmysl. Společnost loni v létě přestala platit účty za pronájem kanceláří a výrobních prostor i dalším věřitelům a směřuje k úpadku.

Eco Power Energy začínala s výstavbou plnicích stanic pro auta na stlačený zemní plyn CNG, zpočátku pro Vemex. Později rozjela také nabídku dodávek plynu a elektřiny pro domácnosti a podnikatele.

S pumpami na CNG měla velké plány, uzavřela například smlouvu s obchodním řetězcem Globus na výstavbu patnácti bezobslužných plniček. Podle zdrojů MF DNES už firma na většinu z nich získala stavební povolení a jsou těsně před výstavbou. Do roku 2020 hodlala Eco Power Energy postavit celkem více než čtyřicet plnicích stanic. V současnosti má čtyři.