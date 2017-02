Trump nakopl investice v Rusku, moskevská burza hlásí rekord

Ještě než se Donald Trump stal prezidentem Spojených států, prohlásil, že „mít dobré vztahy s Ruskem je ku prospěchu.“ Dodal, že obě za Baracka Obamy znesvářené země mohou do budoucna spolupracovat, aby „vyřešily palčivé problémy.“ Byl to jeden z mnoha pozitivních komentářů směrem k Moskvě a pro mezinárodní investory znamenal jasný signál: geopolitická rizika mračen nad Ruskem jsou na ústupu.

Dolary začaly do ruských akcií a dluhopisů téct v posledních dvanácti měsících. Tamní burza cenných papírů v lednu letošního roku potom zaznamenala nejlepší výsledek ve své historii. Manažer kapitálového fondu se zaměřením na Rusko Jupiter Emerging European Opportunities Colin Croft pro britský list Financial Times prohlásil, že „Donald Trump je za dlouhou dobu nejvíce proruský prezident USA.“

Nástup Trumpovy administrativy představuje podle mnohých investorů a ekonomů velkou šanci k ukončení ekonomických sankcí, které Západ uvalil na Moskvu po anexi Krymu v roce 2014. Ty společně s nízkými cenami ropy poslaly ruskou ekonomiku do recese, ze které se Moskva dostává až nyní. Sankce navíc investory odrazují od nakupování ruských dluhopisů.

Podle analytické společnosti Morningstar se Rusko ode dna odrazilo již loni, kdy se třetina z patnácti nejlépe operujících investičních fondů specializovala na investice v Rusku. Spojené státy nejsou jedinou zemí, odkud plynou peníze na ruskou burzu. Zájem mají i investoři z rozvíjejících se trhů. Podle dat Morningstaru nyní drží o 3 procenta více ruských aktiv, než tomu bylo v roce 2014.

Ruská ekonomika letos poroste

Pozitivně se na ekonomický výhled Ruska dívá i mezinárodní ratingová agentura Moody’s, která pro rok 2017 odhaduje 1procentní růst tamní ekonomiky. Inflace rublu by letos neměla přesáhnout 5,8 procenta. Hodnota domácí měny se loni propadla o 9,8 procenta, což pocítily zejména tamní nízkopříjmové skupiny. Ekonomové předpokládají, že ruská centrální banka letos sáhne na úrokové sazby hned několikrát. Společně s nižší inflací by to ve výsledku mělo znamenat pozitivní růst jak ruských aktiv, tak tamní kupní síly.

Na obdobné trajektorii je rubl i v mezinárodních vodách. Loni oproti dolaru posílil o 27 procent a nyní se obchoduje asi za 60 rublů za dolar. Na začátku února 2014 byla jeho hodnota na 35 dolarech.

Mnoho investorů je ale stále na vážkách. Obavy přetrvávají zejména kvůli vleklé krizi na východní Ukrajině a kremelské podpoře syrského prezidenta Bašára Asada. Část amerických senátorů přišla v lednu s návrhem na další sankce a pochyby budí i systém fungování ruských společností.

„Pořád se setkáváme s korupcí a podezřením z úplatků,“ uvedl pro Financial Times manažer nejmenovaného investičního fondu. Zatímco někteří nepředpokládají, že ruské akcie by mohly zopakovat loňské výsledky, jiní se bojí, že jejich objem zamrzne. Pokud do ruských akcií přiteče příliš mnoho peněz ze západních fondů, pole pro investory se rapidně zúží. S ruskou ekonomikou by také zamávala nižší cena ropy, na které je země závislá.

Ekonomové i investoři se přesto většinově shodují, že ruské akcie jsou nyní dobrou koupí a že případné rozvolnění nebo úplně zrušení sankcí tamnímu trhu jenom pomůže.