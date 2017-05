Rusové kupují české hotely a firmy v potížích. A líbí se jim Zemanův postoj

Na svém rusky psaném webu inzeruje firma například českého výrobce stáčírenských linek, výrobce antén, bowlingové centrum, rekreační objekty, několik hotelů nebo domy v Karlových Varech či na pražském Rašínově nábřeží. Podle Kondratieva dochází k obnovení zájmu ze strany ruských investorů. „Od nástupu Trumpa si ruští byznysmeni slibují změnu, jsou optimističtější,“ říká byznysmen.

Ruským investorům se navzdory tamní ekonomické krizi, slabému rublu a protiruským sankcím vrací chuť expandovat za hranice. „Politika a psychologie mají na myšlení investorů velký vliv – v televizi slýchají, že Západ je nepřítel, razí se ekonomická soběstačnost Ruska, takže se méně nakupovalo na Západě, více v Rusku,“ dodává na vysvětlenou.

Igor Kondratiev Pochází z Petrohradu, kde byl po rozpadu SSSR vlastníkem a ředitelem vydavatelství a typografie a následně několik let pracoval ve finanční sféře. S českými partnery spoluzaložil Konsorcium evropských výrobců potravin. Do Česka se odstěhoval před patnácti lety za manželkou a od té doby působí jako poradce pro česko-ruský export a fúze a akvizice. S ruským finančníkem Olegem Shvartsmanem se chce nyní soustředit na akvizice českých firem v krizi.

Na druhé straně je i zájem prodávat. Ve všech zemích bývalého socialistického tábora probíhá generační výměna – řada podnikatelů, kteří v 90. letech jako mladí zakládali firmu, dnes, po čtvrt století, ztratila motivaci. Jenže nemají firmu komu předat. „Jednáme například se stavební firmou ze severomoravského kraje, která v Česku postavila 150 supermarketů. Jsou to čtyři společníci kolem šedesátky, firmu nemá kdo převzít,“ popisuje na příkladu Kondratiev.

Pro své klienty hledá české podniky v požadovaných oborech. Aktuálně shání slévárny pro ruskou finanční skupinu, jiný zájemce by chtěl koupit v Česku podnik vyrábějící léčiva. Jména svých klientů, kteří stojí na obou stranách transakce, nechce s odkazem na doložku o mlčenlivosti zveřejnit. Mezi těmi, jejichž jména již médii proběhla, zmiňuje lihovar Trmice nebo některé čtyřhvězdičkové hotely. Velká poptávka ze strany ruských investorů je právě po hotelech v Praze. „Každý Rus, když přijede do Prahy, vidí, že je tu plno turistů. Myslí si, že by to mohl být dobrý byznys,“ říká podnikatel. A majitelé o zájmu Rusů vědí a přehánějí to s požadavkem na cenu.

Při dojednávání obchodů prý nenaráží na negativní reakce ohledně přesunu majetku do ruských rukou. „Když se začne mluvit o penězích a zisku, tak rusofobie u českých podnikatelů někam zmizí,“ žertuje.

Stavební firmy na prodej

Na prodej je aktuálně řada stavebních firem nebo firmy vyrábějící pro stavební průmysl například okna či dveře. Není divu, stavební průmysl je poslední tři roky v krizi. „Stavební sezona teprve začíná a podnikatelé jsou již tak pesimističtí, že tlačí na prodej své firmy, aniž by počkali do jejího konce. Přitom jde o větší firmy, se zajímavými referencemi,“ podotýká byznysmen.

Aktuálně jedná s výrobcem stavebnin v Jihočeském kraji, který by po vstupu ruského kapitálu mohl mít potenciál vyvážet do Rakouska i Německa. Kondratiev se teď chce více zaměřit na české firmy v krizovém stavu. „Je to nový fenomén ruských zájmů v Česku,“ podotýká. Záměr je jejich ozdravění a další fungování a expanze. Za tímto účelem zakládá společný podnik s ruským finančníkem Olegem Shvartsmanem, který podobným způsobem získává firmy v celé Evropě a podle svých slov expanduje i do Turecka či Asie.

„Česko je pro ruské investory velmi přátelská země – země jsou si historicky, jazykově a kulturně blízké. Také jim imponuje vystupování vašeho prezidenta, který je proti ruským sankcím,“ pochvaluje si Shvartsman, který přijel na jednání do Prahy.

Kondratiev se také v roce 2004 ocitl u prodeje HC Vsetín, tehdy sedminásobného mistra ČR. Předlužený klub se snažil najít nového sponzora. „Prodej špičkového hokejového klubu byl v Rusku senzace, rychle se to rozkřiklo. Sehnali jsme velice solidní investiční skupinu. Jenže radnice na poslední chvíli změnila podmínky a požadovala po novém majiteli platit každý rok nějaké peníze magistrátu,“ vzpomíná, proč to tehdy nevyšlo.

Nakonec se Vsetín dohodl na prodeji 70procentního balíku akcií ruské společnosti Atlantik, ta ale nesplatila celou kupní částku a klub se znovu vrátil do rukou města.

K nejznámějším firmám s ruských kapitálem u nás patří Vítkovice Steel, Sberbank CZ, Pilsen Steel, či Škoda JS. Z těch menších vstoupil ruský kapitál například do jihočeské textilky Otavan nebo likérky FrukoSchulz.