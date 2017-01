Rusové se oklepali z krize a vrací se na dovolené do Česka

Až do třetího čtvrtletí roku 2016 ukazovaly údaje spíše na meziroční úbytek ruských návštěvníků, poslední tři měsíce loňského roku však už přinesly výraznou pozitivní změnu. Rusové se u tuzemských podnikatelů v cestovním ruchu těší velké oblibě: mají totiž vysoké průměrné útraty.

„Je znát, že se začínají více vracet. Nastavili jsme jim přívětivější tvář než v minulosti,“ říká Viliam Sivek, šéf Asociace cestovních kanceláří. Podle něj Rusové v porovnání s hosty z jiných zemí vynikají především délkou pobytu; zůstávají mnohem déle než například návštěvy ze sousedních zemí či Asie.

Třeba podle statistik Letiště Václava Havla létalo do Ruska nebo z Ruska o deset procent více cestujích. V říjnu však vzrostly počty pasažérů už o 33 procent, v prosinci pak o 36 procent. „Počet cestujících mezi Prahou a Ruskem rostl v druhé polovině roku, především pak v posledním čtvrtletí,“ potvrdila mluvčí pražského letiště Marika Janoušková.

Zvýšení je podle ní způsobeno jednak velkým nárůstem u Aeroflotu, který cestující nevyužívají pouze pro cesty do Moskvy, ale i jako přestupní destinace dále do Asie, a zároveň novými linkami do měst Ufa nebo Kazaň či navýšenými frekvencemi do stávajících destinací.

Česko jako oblíbený a bezpečný cíl

Podle mluvčího Českých aerolinií je změna trendu patrná už od počátku druhé poloviny loňského roku. Kromě stabilizace ekonomické situace a posílení rublu meziročně zhruba o patnáct procent hraje podle něj roli i fakt, že Česká republika je oblíbenou a bezpečnou destinací.

„Ruská klientela je velmi citlivá na bezpečnostní situaci v jednotlivých zemích, z čehož Česká republika v konečném důsledku profituje. Praha a obecně Česká republika je v Rusku známá, oblíbená a bezpečná destinace, proto se část ruských turistů do České republiky opět ráda vrací,“ míní Daniel Šabík.

Statistická data z hotelů růst zatím ještě nepotvrdila, poslední údaje má totiž Český statistický úřad za září. Ty přitom ukazují ještě pokles ubytovaných Rusů o čtrnáct procent.

Vzrůstající počet Rusů v posledních třech měsících však dokazuje ještě další statistika: objemy vracené daně z přidané hodnoty za nákupy v Česku. Až do září ukazují data společnosti Global Blue s výjimkou února pokles, od října však objem vracených daní výrazně rostl, v listopadu dokonce o 48 procent.

Rusy na postu jedničky v útratách podle celkového objemu vracených daní z nákupů předstihli mezi návštěvníky ze zemí mimo Evropskou unii jen Číňané.