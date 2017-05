Česká ekonomika zrychlí na tři procenta, očekává Mezinárodní měnový fond

Spotřebu podporuje podle zprávy Mezinárodního měnového fondu silný růst reálných mezd a nízké úrokové sazby. „Rizika jsou na trhu s nemovitostmi. Česká národní banka by měla dostat zákonné nástroje k dosažení makroekonomické obezřetnosti,“ uvedl vedoucí mise MMF Alasdair Scott

„Česká ekonomika si vede dobře. Růst je solidní a míra nezaměstnanosti nízká. Inflace je zpět na cílové úrovni. Veřejné finance jsou v dobré kondici, bankovní sektor je likvidní a ziskový. Přesto politici čelí důležitým výzvám. Zdá se, že roste finanční zranitelnost domácností, na pracovním trhu je nedostatečná nabídka,“ uvedla zpráva Mezinárodního měnového fondu.

Přestože je situace na pracovním trhu příznivá, měly by se podle něj učinit kroky, aby se na něj dostalo více lidí. „Místo snižování dluhu by se mělo více investovat do vzdělávání a budování infrastruktury,“ upozornil. Další doporučení směřovalo na zjednodušení stavebních povolení a obecně podmínek k podnikání.

Zpráva upozornila na to, že ČNB ukončila kurzový závazek v pravý moment. Měla by se podle ní vyhnout předčasnému zvyšování sazeb. Očekává, že inflace v ČR letos dosáhne 2,3 procenta. Příští rok by se měla vrátit zpět k inflačnímu cíli dvě procenta.

Česká národní banka v nové prognóze zlepšila odhad vývoje české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta 2,8 procenta odhadovaných v únoru. Pro příští rok ČNB nechala odhad růstu na 2,8 procenta. Podle odhadů ministerstva financí letos a příští rok ekonomika poroste o 2,5 procenta.

Tisková konference ukončila pravidelnou každoroční misi Mezinárodního měnového fondu. Ta se koná každý rok na základě stanov MMF a uskutečňuje se v každém z členských států.