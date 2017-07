Ministerstvo financí zlepšilo odhad růstu ekonomiky na 3,1 procenta

Hospodářský růst by měla podle ministerstva financí (MF) mimo jiné táhnout rostoucí spotřeba domácností založená na růstu mezd. Ten souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti a s rostoucím počtem volných pracovních míst.



„Revize ministerstva financí je v souladu s posledními úpravami výhledu soukromých institucí. Zlepšení výhledu pro letošek je ospravedlnitelné jak silnější zahraniční poptávkou, tak pozitivními trendy z české ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Celkově prognóza i podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče vykresluje realistický obrázek stavu v české ekonomice a jejího dalšího směřování.

Sobíšek dále upozornil, že zlepšení odhadů přichází v době, kdy má největší potenciál vyvolat tlak na další rozdělování peněz při přípravě státního rozpočtu na příští rok. „Je důležité, aby ministr financí tomuto tlaku nepodlehl, protože se zlepšení stavu české ekonomiky může ukázat jen jako krátkodobé,“ dodal.

Inflace by měla být podle odhadů MF ve srovnání s dubnovou prognózou nižší. Letos průměrnou míru inflace MF odhaduje na 2,2 procenta a příští rok na 1,6 procenta. V předchozích odhadech MF počítalo s inflaci 2,4 procenta letos a 1,7 procenta v roce 2018. MF mimo jiné počítá s nižším růstem cen ropy.

Ministerstvo v nové prognóze nadále odhaduje letos přebytek veřejných financí na 0,4 procenta HDP. Loni skončilo hospodaření vládních institucí v přebytku 0,6 procenta HDP. „Kladné saldo v letošním roce potvrzují jak dosavadní výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, tak i rozpočtů místních samospráv a zdravotních pojišťoven,“ uvedl úřad.

Příští rok 25,6 Kč/EUR?

MF počítá v odhadech také s posilováním kurzu koruny vůči euru. Letos by měl být v průměru 26,4 Kč/EUR, příští rok 25,6 Kč/EUR.

Makroekonomický vývoj by mohla podle MF nepříznivě ohrozit rizika v domácím i zahraničním prostředí. V případě zahraničí by to mohlo být uspořádání vztahů mezi Velkou Británií a EU, které by významně zvyšovalo bariéry pro mezinárodní obchod. Riziko představuje i možnost výraznějšího zpomalení růstu čínské ekonomiky nebo eskalace problémů italského bankovního sektoru. V případě ČR je negativním rizikem nedostatek zaměstnanců s vhodnou kvalifikací a nebo razantní růst nabídkových cen bytů.

Česká bankovní asociace minulý týden zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky na 3,2 procenta z dubnových 2,6 procenta. Pro příští rok odhad růstu nechala na 2,7 procenta. Zlepšení odhadu souvisí mimo jiné s revizí předchozích údajů Českým statistickým úřadem. Česká národní banka v květnové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 2,9 procenta a příští rok o 2,8 procenta. Novou prognózu ČNB zveřejní tento týden ve čtvrtek.