PŘEHLED: Z růstu mezd mají nejvíc vojáci, prodavačky i popeláři

Řadoví vojáci se probojovali do čela tabulky profesí, které si loni nejvíce polepšily. Plat jim vzrostl o 12 procent, tedy o 3157 korun. Řádově o tisícikoruny víc měla na svých výplatnicích i další povolání, od dělníků, přes prodavačky, řidiče až po zdravotníky a odborníky v ICT. A vlastně i ti, co na tom byli v tempu růstu nejhůře, manažeři v obchodu a administrativě, si loni polepšili o 515 korun.

Je to potěšující zpráva pro zaměstnance. Růst mezd loni mnohonásobně pojal nízkou inflaci a lidé tak mají více peněz, které mohou utratit (nebo uspořit). Průměrná mzda podle dat Českého statistického úřadu loni narostla o 1250 Kč na 29 061 Kč. Méně dobrá je tato zpráva pro zaměstnance mimo Prahu, kde situace zdaleka není tak růžová. Rozdíl mezi pražskou mzdou a například tou v Karlovarském kraji byl téměř 12 tisíc korun.

Spokojeny s tempem, kterým mzdy v Česku rostou, jsou nezvykle i odbory, které to dílem považují za úspěch svého vyjednávání ve firmách a částečně i vlády, která zvyšuje minimální mzdu.

„Růst mezd může být samozřejmě rychlejší. Jsou pod svými možnostmi vzhledem k produktivitě práce,“ uvedl předák odborů ČMKOS Josef Středula a dodal, že pro letošek čeká podobný růst. Není sám, optimisticky hovoří i ekonomové.

Firmy odmítají zakázky, chybí jim zaměstnanci

Komu však dělá situace vrásky, jsou firmy. Už je nedrásá jako v minulosti otázka „kdo to zaplatí?“, ale „kdo to vyrobí?“. „Najít kvalitní lidi je dlouhodobě problém, ale asi od druhé poloviny loňského roku je situace tristnější. Nedostatek je na všech typech pozic,“ popsal Marek Strieborny z personální agentury Axial. Zkušenosti má i s tím, že klienti z řad firem kvůli personální nouzi odmítají zakázky nebo je to brzdí jinak. Mohli bychom vyrábět víc, kdybychom měli lidi,“ svěřil se MF DNES ředitel obuvnické firmy Snaha Radim Dvořák. Mzdy ve firmě v posledních letech zvyšoval několikrát, celkem zhruba o pětinu.

Podle společnosti Randstad není výjimkou, že firmy přidávají mnohem víc, než ukazují statistiky. „Na základních dělnických pozicích rostly mzdy až o 25 procent. „Přesto prostor pro další zvyšovaní je téměř všude,“ uvedl Tomáš Brožka.

Běžnou praxí je podle personalistů také přetahování lidí od konkurenčních firem. „Přetahování zaměstnanců je velmi časté, zejména v lokalitách, kde je soustředěno více firem ze stejného nebo příbuzného oboru, které hledají podobné profily lidí. Zdaleka se to netýká jen dělnických profesí,“ popsal Brožka. V některých lokalitách se kvůli tomu roztáčí mzdová spirála, protože firmy přidávají jen proto, aby si zaměstnance udržely. „Spirálu je velmi těžké přerušit,“ řekl.