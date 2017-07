Náš systém cestující rozsadí, za místenky si připlaťte, vzkazuje Ryanair

Možnost vybrat si v letadle dopředu místo podle libosti za poplatek nabízejí aerolinky už dlouho. Ryanair tuto možnost dovedl do nové podoby. Jeho systém zabraňuje tomu, aby dva lidé seděli zdarma vedle sebe, aniž by za to připlatili.

Už během května a června si cestující Ryanairu stěžovali, že je při webovém odbavení systém rozmístil po letadle tak, že neměli šanci sedět blízko sebe. O’Leary teď potvrdil, že nejde o náhodu, ale propracovaný systém, který má firmě zvýšit příjmy.

„Jestli se vám nechce platit dvě eura navíc, tak nekňourejte,“ řekl v irském rádiu RTE při odpovědích na dotazy posluchačů. Systém podle něj neumožní, aby skupiny cestujících seděly vedle sebe, aniž by si koupily „místenku“.

Více než polovina cestujících nyní už platí za sedačku dopředu, zatímco dříve to byla jen desetina. „Algoritmus se mění podle toho, jak se proměňuje poptávka po rezervovaných místech,“ vysvětlil O’Leary.

Firma nejdéle drží v systému volná místa u okna a v uličce, aby je mohla prodat s příplatkem. Kdo chce letět bez doplácení, skončí pravděpodobně na prostřední sedačce (Ryanair létá s letouny Boeing 737-800, kde je v jedné řadě celkem šest míst, po třech na každé straně). „Je to volba zákazníka. Když nechce platit extra, neplatí nic extra,“ dodal O’Leary.

Za sedačku Ryanair vybírá za každý let dvě eura nebo čtyři eura pro dospělého, který chce mít vedle sebe své děti.

Ryanair v minulosti čelil kritice kvůli tomu, že cestujícím nastavuje tvrdé podmínky. Poté pravidla zmírnil. Náhodné rozmisťování cestujících je tím překvapivější, že připomíná doby, kdy se aerolinky snažily na dodatečných poplatcích extrémně vydělávat. Například zapomenutí palubní vstupenky stálo cestující Ryanairu i několik tisíc korun.

Přístup Ryanairu je unikátem i mezi nízkonákladovými dopravci. Největší rival, easyJet, řekl deníku Daily Telegraph, že 99 procent rodin s dětmi sedí vždy spolu bez poplatku. Všichni dopravci ve svém rezervačním systému ale cestujícím nabízejí, aby si místo koupili a neriskovali, že budou sedět tam, kde nechtějí.