Při letu z Prahy se opařila čajem, na Ryanairu vysoudila statisíce

11:57 , aktualizováno 11:57

Irský dopravce Ryanair musí zaplatit 10 500 euro (zhruba 277 tisíc korun) cestující, která se při letu z Prahy do Dublinu polila horkým čajem. Cestující se s dopravcem přetahuje o to, čí to byla chyba.