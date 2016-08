Ryanair zatopí ČSA i SmartWings, přidává další linky z Prahy

Největší nízkonákladová společnost v Evropě po letech částečné ignorance pražského letiště na podzim svoji přítomnost na Ruzyni výrazně rozšíří. Firma v Praze vybuduje základnu se dvěma letadly a současně oznámila na příští léto otevření dvou dalších linek.

Novinkami pro letní letový řád bude již oznámené spojení do sicilského Trapani s dvěma lety týdně a Liverpool, kam bude létat čtyřikrát týdně.

Firma plánuje, že v Praze příští rok přepraví přes 760 tisíc cestujících, pomůže jí k tomu celkem sedm linek. S lety z Brna a Ostravy chce dosáhnout milionu cestujících v Česku.

Ryanair současně spustil akci, při které prodává jednosměrné letenky za 459 korun.

Expanze Ryanairu v Praze je dobrou zprávou pro cestující, protože konkurence bude tlačit na cenu letenek. Horší je pro místní dopravce. Nové i stávající linky Ryanairu jdou totiž hlavně proti ČSA a SmartWings. Do Liverpoolu začaly létat ČSA letos. Od konce října se jim zostří i konkurence na linkách do Itálie: Ryanair spouští spojení do Milána a Říma. Bude ale létat na jiná letiště: Bergamo v případě Milána a Ciampino v Římě.

Stejně tak už domácím dopravcům zatápí Ryanair na trase do Londýna, kam létá dvakrát denně. SmartWings už musely ceny zlevnit ke dvěma tisícům, letenka do Londýna tak patří k nejlevnějším destinacím.

Podobně Ryanair příští léto ukáže Čechům kouzlo levných letenek do Středomoří, kde má na spojích z Prahy zatím téměř monopol SmartWings. Spustí linku na Sicílii, zpáteční letenky začínají na dvou tisících korunách. Většina letů do Středomoří z Prahy přitom stojí nejméně dvakrát tolik s výjimkou Wizz Air a jeho linky do Bari.

„Většinou jsme na letištích číslo jedna v počtu cestujících, v Praze jsme pátí. Ale máme plán to změnit a posunout se nahoru,“ řekl obchodní ředitel Ryanairu Dan O’Brian.“Víme, že když si vybereme nejdražší destinace ČSA a SmartWings a vstoupíme na tyto trasy, vyhrajeme,“ dodal O ́Brian.

„Čtyři nové destinace dopravce korespondují s tím, že Velká Británie je na prvním místě a Itálie je na třetím místě žebříčku nejoblíbenějších destinací podle počtu přepravených osob a zájem o tyto země nadále roste,“ řekl předseda představenstva Českého aeroholdingu Václav Řehoř.