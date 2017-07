Na trhu levných letenek vypukne válka. Ryanair chce snížit ceny o desetinu

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair uvedla, že v reakci na silnou konkurenci na krátkých trasách v Evropě by ve zbytku léta mohla snížit ceny letenek až o devět procent. Finanční polštář na to má firma dostatečný, v prvním fiskálním čtvrtletí zvýšila zisk o 55 procent na 397 milionů eur (10,3 miliardy Kč). To je vysoko nad odhady analytiků.