Rychlovlaky z Prahy do Drážďan jsou blíže, Němci s nimi souhlasí

„Na jednání v minulém týdnu nám německá strana oficiálně oznámila, že celý projekt už má ukončené hodnocení, které vyšlo kladně. Během několika měsíců by měl ještě stavbu jako naléhavou schválit německý parlament,“ řekl ředitel odboru strategie Správy železniční dopravní cesty Radek Čech.

To v praxi znamená, že se celý projekt dostane do priorit německé vlády, nikoliv jako jeden z mnoha, který se zvažuje.

Němci se tak v přípravě trati dostali před českou stranu. Pro SŽDC zatím sdružení firem Cedop a Egis Rail zpracovává studii proveditelnosti, která ukazuje, jakou trasou a zda vůbec se vyplatí vysokorychlostní trať vést. „Cílem je spojení Praha–Drážďany do hodiny,“ dodal Čech.

Součástí má být 26 kilometrů dlouhý tunel pod Krušnými horami, který bude projektován na rychlost do dvou set kilometrů v hodině, i když ostatní úseky by měly být na třístovku. Podle Čecha je to kvůli tomu, že v něm bude smíšený provoz s nákladními vlaky, a nemá proto smysl ho stavět na vyšší rychlost.

Rychlotrať do Drážďan je jednou z několika základních tras sítě rychlovlaků, která má v Česku vzniknout. SŽDC aktuálně soutěží zhotovitele studie proveditelnosti pro spojení Praha–Brno–Břeclav.