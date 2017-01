Šampony v lahvích, které vyplavil oceán. Firmy recyklují mořský odpad

Pláže poseté plastovým odpadem se staly názorným mementem toho, kolik tohoto materiálu lidstvo používá od balení potravin po kosmetiku, a kolik se ho vyhodí mimo k tomu určená místa.

Dosud poslední firmou, která chce tento problém aspoň částečně napravit, je spotřebitelský gigant Procter & Gamble (P&G). Uvede na trh limitovanou edici šamponů Head & Shoulders v lahvích částečně vyrobených z plastového odpadu posbíraného na francouzských plážích, píše britský Guardian.

P&G tak následuje firmy jako Adidas, který loni z mořského odpadu vyrobil sedm tisíc párů sportovních bot. Kolekce amerického zpěváka a producenta Pharrella Williamse pro značku G-Star RAW zase představila džínovinu s obsahem plastu z oceánu.

Značka čistících prostředků Ecover vyrobila několik limitovaných edic lahví z plastového odpadu ze Severního moře a vodních kanálů v Amsterdamu. Podle šéfky sekce evropské udržitelnosti Saskie van Gendtové firma plánuje letos prodávat obaly z plastů, které na britských plážích nasbírala nezisková organizace Surfaři proti splaškům.

P&G očekává, že ve spolupráci s firmami TerraCycle a Suez vyrobí až 170 tisíc šamponů v recyklovaných lahvích. To by mohlo být podle šéfa TerraCycle Toma Szakyho největší využití plastového odpadu z moře. Přesto to není ani 0,6 procenta z 29 milionů lahví Head & Shoulders, které se každý rok prodají.

Nápad je přitom oslavován jako technologický průlom. Recyklovat plast poškozený působením mořské vody a UV zářením totiž není jednoduché.

Na skládku se každoročně dostanou miliony tun plastu a pořádný díl z toho pak končí v oceánu. Vědci míní, že kolem roku 2050 by v mořích mohlo plavat víc plastového odpadu než ryb.

V příštích dvaceti letech by se měla výroba plastů zdvojnásobit. Nyní se přitom recykluje jen 14 procent vyprodukovaného plastu. Firmy tak budou muset podle odborníků přicházet s inovativními řešeními, ideálně politkou tzv. zero waste, tedy nulového odpadu. Například zmíněná P&G by chtěla koncem příštího roku vyrábět pro evropský trh vlasových přípravků půl milionu lahví ze čtvrtiny z recyklovaného plastu.