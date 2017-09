Příliš velké ambice. Saúdové šlapou na brzdu plánovaných reforem

Tento krok naznačuje, že Rijád si uvědomil, že některé cíle Národního plánu transformace (NTP) jsou příliš ambiciózní. Nejvíce je brzdí zkostnatělá byrokracie.

Britský list Financial Times s odvoláním na neveřejné dokumenty napsal, že vláda pracuje na změně plánu již od července. NTP je hlavní součástí snahy korunního prince Muhammada bin Salmána Saúda zreorganizovat ekonomiku, která je závislá na příjmech z prodeje ropy. Nový plán se nazývá NTP 2.0 a změní některé současné body, zatímco nové přidá. Uskutečnění některých cílů pak bude prodlouženo až do roku 2030, současný plán počítal se zavedením plánů do roku 2020.

Reformy, které byly součástí NTP, se přesunou do jiných programů. Hlavní body původního plánu zahrnují privatizaci státního majetku, vytvoření 1,2 milionu pracovních míst v soukromém sektoru a snížení míry nezaměstnanosti do roku 2020 na devět procent z nynějších 11,6 procenta.

Částečná privatizace státní ropné společnosti Saudi Aramco není součástí NTP, je však důležitá pro celkové plány prince Muhammada. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by přepracování NTP ovlivnilo primární nabídku pěti procent akcií firmy Aramco plánovanou na příští rok. Širší privatizační program a další plány, jako je poskytnutí dostupnějšího bydlení a reforma finančního sektoru, nebudou součástí NTP a budou se jimi zabývat různá ministerstva.

Byrokratická brzda

„Zjistilo se, že mnoho z těch cílů bylo příliš násilných a možná mají až příliš velký dopad na ekonomiku,“ řekl listu vládní poradce. Konzultant spolupracující se saúdskou vládou uvedl, že přepracování původních návrhů je nevyhnutelné, protože těžkopádná státní byrokracie není schopna splnit cíle, které jsou na delší dobu než na tři roky.

Poradci se obávají, že revize by mohla vyvolat zmatek mezi investory, kteří jsou už nervózní ze zpomalení hospodářského růstu. Bankéři se také obávají, že reformy se příliš zaměřují na opatření k růstu příjmů, jako je zvýšení daní a snížení podpor, a méně už na podporu růstu.

Přepracovaný plán se zaměří na byrokratické reformy, jako je zlepšení produktivity státních zaměstnanců a zvýšení transparentnosti. Mezi cíle plánu patří také zvýšení zaměstnanosti žen a podpora malých a středních podniků.

Původní NTP byl spuštěn v červnu 2016. Dohlíží na něj rada pro hospodářské a rozvojové záležitostí prince Muhammada.

Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje, že tempo růstu ekonomiky Saúdské Arábie letos zpomalí až na 0,1 procenta z 1,7 procenta loni.