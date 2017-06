Bookmakeři podrážejí Trumpa: sázka na jeho konec se vyplatí zas o něco méně

Ukazují to například údaje sázkové společnosti Ladbrokes – ta před Comeyho vystoupením stanovila kurz, že začne proces Trumpova odvolání na 1:1,8. Následně však kurz upravila v neprospěch pána Bílého domu na 1:1,57.

Pokud by sázkař chtěl vsadit 100 Kč, dostal by v prvním případě 180 Kč, kdyby vsadil po veřejném slyšení, dostal by už jen 157 Kč. Jinak vyjádřeno – podle sázkové kanceláře nedokončí Trump své funkční období s pravděpodobností zhruba 63 procent.



Irská sázková kancelář Paddy Power, kterou Trumpovo vítězství v prezidentských volbách připravilo dohromady o pět milionů liber (zhruba 160 milionů Kč), se domnívá, že první období Trump nedokončí s pravděpodobností téměř 58 procent, kurz u ní nyní činí 1:1,72. Její bookmakeři se tedy drží více při zemi než analytici britské konkurence.

Kurz na to, že americký Kongres zahájí proces odvolání prezidenta, takzvaný impeachment, se však u Paddy Power postupně zvyšuje – zatímco v květnu činil 1:3, nyní si lze vsadit už jen při 1:1,83. Kromě této otázky si můžete vsadit i na to, jakým způsobem Trump Oválnou pracovnu opustí nebo zda během svého úřadování oznámí, že nejsme ve vesmíru sami (pravděpodobnost 1:21).

Podle serveru PredictIt však Comeyho slova prezidentovi Trumpovi výrazné šrámy nezpůsobila. Podle jeho údajů se pravděpodobnost, že Trump oslaví silvestrovskou noc roku 2017 s jaderným kufříkem nablízku, dostala na 80 procent. Od poloviny května, kdy Trump musel kromě jiného vysvětlovat, že neprozradil Rusům přísně tajné informace, vzrostla podle údajů serveru pravděpodobnost setrvání v úřadu o 12 procentních bodů.

Jenže vyšetřování a případný impeachment představují časově dost náročný proces. A tak se pravděpodobnost, že by měl Trump úřadovat z Bílého domu i na konci příštího roku, podle serveru snižuje na 62 procent.

Češi Trumpovi věří

Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina si na sázky spojené s Trumpem vsadila zhruba tisícovka sázkařů, 600 z toho na konkrétní rok konce v úřadu. Celkem přijala Fortuna vklady ve výši čtvrt milionu korun. „Nejvíce lidí sází na to, že Trump ve funkci skončí v roce 2020 a později,“ dodal Šrain. Češi si tedy nemyslí, že by impeachment doběhl až do pro Trumpa trpkého konce.

Na předčasný konec amerického prezidenta nevěří ani sázkaři Tipsportu. Ten nabízí pouze sázku na to, zda Trump bude v úřadu ještě k prvnímu lednu 2018. „Naprostá většina sázkařů Tipsportu sází za nízký kurz 1: 1,1 na Trumpovo setrvání ve funkci. Na tuto variantu si u nás vsadili už víc než dva miliony korun. Naopak na to, že by v čele Spojených států k 1. lednu příštího roku nestál Donald Trump, si v kurzu 1:6 lidé vsadili jen za 100 tisíc,“ komentoval mluvčí firmy Václav Sochor.

Dodal, že pokud by šlo o výzkum veřejného mínění, znamenalo by to, že 95 procent lidí myslí, že Trump přežije v úřadě minimálně do konce roku.

Podle Šraina mají tuzemští sázkaři největší zájem o politické události spojené s Českem, tedy hlavně sněmovní a prezidentské volby. Ve srovnání s nimi se o volby v USA zajímala asi jen třetina lidí. Přesto právě volby v USA a Trumpova osobnost je mezi zahraniční politikou na špici a přitahují výrazně více sázkařů než například volby ve Velké Británii.