PŘÍMÝ PŘENOS: Babiš představuje návrh státního rozpočtu na příští rok

„Platy v sociálních službách jsou tragické a chceme je navýšit,“ řekl na úvod tiskové konference Babiš. V návrhu rozpočtu na příští rok je tak jejich zvednutí o 24 procent. Na sociální výdaje by potom mělo jít o 10 procent více než letos. Polepší si i důchodci, a to o 2,4 procenta.

Na předpokládané výši deficitu se tak projeví především zvýšené mandatorní výdaje jako zvyšování důchodů a platů, ale i prostředků na obranu a sport. Rezort obrany dostane na rozpočet 5,5 miliardy navíc.

Andrej Babiš také uvedl, že vláda přestane s investičními pobídkami. Naopak menší obce mohou očekávat finanční vzpruhu v objemu 8,5 miliardy. Sport si oproti letošku polepší o miliardu korun. Ministerstvo na něj vynaloží 7 miliard.

Je patrné, že příčinou schodku jsou především dárky voličům. Jen zvýšení penzí o 501 korun měsíčně zvedne podle Babiše výdaje asi o 23 miliard. Původně přitom stát ve střednědobém výhledu státního rozpočtu, který předkládal minulý rok, počítal, že vyšší důchody zatíží rozpočet v příštím roce jen 16,7 miliardy.

Babišův návrh se koncem minulého týdne ocitl po palbou kritiky ze strany ekonomů i opozice. Podle mnohých není dobré zemi v době hospodářského růstu více zadlužovat (více čtěte zde).

„Vzhledem ke zrychlujícímu růstu ekonomiky je rozpočtový deficit 50 miliard korun zbytečný,“ řekl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Podle něj by stát neměl přicházet s dalšími prorůstovými opatřeními v době, kdy se ekonomice daří a vykazuje i některé náznaky přehřátí. „Kdyby si prorůstový impulz nechala na později, až bude potřeba, bylo by to užitečnější,“ dodal Marek.

Ve hře zůstává i možnost, že české finance skončí napřesrok stejně jako loni v plusu. Analytici to přisuzují především neschopnosti státu proinvestovat dotace, které přitekly z Evropské unie.