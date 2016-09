V Británii vznikne po 20 letech další jaderná elektrárna, souhlasí vláda

Souhlas s projektem za 18 miliard liber (v přepočtu 572 miliard korun) je podle vlády spojen s novými podmínkami, které umožní vládní intervenci v případě prodeje kontrolního podílu EDF v elektrárně.

Projekt byl poprvé oznámen v roce 2007. Termín uvedení elektrárny do provozu byl ale od té doby několikrát odložen kvůli regulačním překážkám, jaderné havárii v japonské Fukušimě a zhoršení finanční situace EDF. Loni se francouzský podnik dohodl, že čínská společnost China General Nuclear do projektu vloží šest miliard liber a získá v něm třetinový podíl.

Peking v srpnu varoval, že neschválení projektu by mohlo ohrozit vzájemné vztahy mezi Británií a Čínou. List Financial Times s odvoláním na čínské představitele uvedl, že zrušení projektu by mohlo mít negativní dopad i na další plánované čínské investice v Británii.