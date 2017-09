Lidé věci vždy sdíleli. Je to v nich zakotvené, říká šéf firmy na výpůjčky

Prostřednictvím webu www.SharyGo.cz mohou lidé za menší odměnu půjčovat věci ostatním a sami si půjčovat drahé věci, třeba jen na vyzkoušení.

Jak váš systém funguje?

Zákazník si vybere předmět, zadá odkdy dokdy jej potřebuje a zašle nezávaznou žádost o výpůjčku. Vlastník předmětu má 24 hodin na schválení, či zamítnutí žádosti. Většinou je to otázka pár minut.

Den Erlebach (25 let) Pracoval v technologické fintech firmě Chytrý Honza, e-commerce projektech Feedo a Zoot

Následně založil vlastní HR startup Costeem

Před vznikem SharyGo vedl investiční větev agentury Usertech - U+Ventures

Co se děje potom?

Vlastník žádost schválí, zájemce o tom obratem informujeme a zašleme mu žádost o platbu za výpůjčku. Jakmile zájemce cenu za výpůjčku uhradí, dohodnou se mezi sebou na předání. Často se to vše uskuteční ještě ten den.

Co když věc poškodí nebo zničí?

Naštěstí se nám to ještě nestalo. Mile mě překvapilo, že se lidé k půjčeným věcem chovají extrémně opatrně. Jednou se nám třeba stalo, že pán, který si půjčil dron, nám jej přivezl ve vlastní vyztužené krabici. Bál se, že by se mu mohl v kufru auta poškodit. Nicméně případné poškození kryje záloha.

Prověřujete si zájemce?

Vytvořili jsme proces ověřování uživatelů pro výpůjčky nad hodnotu 10 000 Kč, zde reálně riziko snižujeme. Další ochranou je zmíněná záloha, kterou si nastavují vlastníci dle svého uvážení, to funguje skvěle.

Můžu si takové zboží pojistit?

To pojišťovny zatím neumějí. Ale s jednou jednáme o řešení, které bychom chtěli vyzkoušet na přelomu září a října.

Co lidé nejvíce sdílejí?

Gril, kamery GoPro, fotoaparáty, stany nebo například nosiče na kola, jejichž nákupní hodnota je velmi vysoká. Tady se nám tedy potvrdil náš záměr, lidem jsme v létě ušetřili spoustu peněz.

Na jak dlouho si lidé věci půjčují a za kolik?

Průměrná doba výpůjčky se liší. U autopříslušenství je to týden, u elektroniky průměrně dva až tři dny. Cenová relace se pohybuje v řádech nižších stovek korun za den, ale je nutné říct, že si lidé převážně zapůjčovali předměty v hodnotách 10 až 15 tisíc, někdy i výše.

Jaká byla nejdražší a naopak nejlevnější výpůjčka?

Nejdražší byl dron asi za 40 tisíc korun. Lidé si jej často půjčují, aby si ho vyzkoušeli, než ho koupí. Jednou si jej někdo půjčil dokonce na celý měsíc. Nejlevnější byl gril. Půjčení na den stálo 50 korun.

Jakou si berete provizi?

Za každou výpůjčku máme provizi ve výši 19,5 procenta. Nebereme si ale nic až do doby, než kompletně zajistíme výpůjčku. A k té mimo jiné patří zajištění špičkového zákaznického servisu.

Musí lidé zisky z půjčování danit?

Do ročního výdělku 30 tisíc korun nemusí, pokud nejde o pravidelnou ekonomickou činnost a pokud jde o fyzickou osobu. U nás jsou mimochodem pouze fyzické osoby.

Jaké vztahy máte s majiteli věcí?

Ke všem máme celkem blízko. V každém regionu funguje člověk, který toho, kdo chce něco půjčit, kontaktuje, popovídá si s ním o tom, co má a co by mohl půjčit. Třeba když nám někdo nabídne gril. Naším úkolem je zjistit jeho tržní cenu a půjčováním mu na ten gril v podstatě vydělat.

Kolik objednávek denně máte?

Pohybuje se to kolem dvaceti, ale začátkem školního roku bychom se chtěli dostat na stovku.

Jak vznikl nápad na SharyGo?

Mě tento koncept fascinoval, efektivní distribuce věcí mezi lidmi je pro mě koncept, kterým můžeme lidem zlepšit jejich život. Dříve zde bylo pár funkčních projektů, tím nejslibnějším byl Sharygator. Tehdy ale nebyla tak silná potřeba sdílet, jako je tomu nyní. Bylo třeba správné načasování a to přišlo na začátku tohoto roku, kdy jsem se o to začal více zajímat. Oslovil jsem tým Sharygatoru a pobavili jsme se o jeho rozvoji. Sice jsme původní koncept zcela předělali, ale ukázalo se, že to byl správný krok.

Vy sám si půjčujete?

Poměrně často, žiji minimalistický život. Největší hodnotu pro mě má ta dostupnost. Zajímavé bylo třeba elektrokolo, které jsem si chtěl vyzkoušet, ale nechtělo se mi investovat do vlastního. Sám i půjčuji. Mám z toho dobrý pocit.

O sdílení se nyní hodně mluví, projevilo se to i ve vašich výsledcích?

Daří se nám skvěle. Týdně rosteme téměř dvojnásobným tempem. Lidé mají zájem o snížení zbytečného konzumu a chtějí k tomuto přístupu přispět, nutno zdůraznit, že jde o postoj napříč generacemi.

V kolika městech působíte?

Aktuálně v pěti. Do konce roku bychom chtěli tento počet zvýšit na 20. Máme 12 zaměstnanců.

Jak jste získal kapitál do začátku?

První tři měsíce jsem financoval ze svého. Nyní čerpáme z investic.

Kdo vám nejvíc konkuruje?

Na trhu s modelem lidé lidem reálně konkurenci zatím nemáme. Fungují zde projekty, které agregují nabídky půjčoven. Zákazníkům tam ale chybí zákaznický servis, který se o ně postará, bude jednoduchý a nabídne i nižší ceny, což my díky tomuto modelu nabízíme.

Očekáváte nějaké konkurenty?

Vstup na trh je extrémně složitý. Ale ukázali jsme, že se v této oblasti dá nabídnout kvalitní a přínosná služba, takže teď je to jen otázka času. Už nám dokonce přicházejí dotazy od lidí, jak ten náš byznys funguje.

Co si myslíte o sdílené ekonomice?

V lidech je odjakživa zakotvená potřeba sdílení, vracíme se tím trochu zpátky do minulosti.

Jak by se na vašem byznysu odrazila regulace sdílené ekonomiky?

Osobně regulaci vítám, děje se postupně. V posledním roce se úřad vlády okolo této agendy angažuje a to je dobře. Pokrok je ale mnohem rychlejší než legislativní úpravy. Zatím se nás to nijak zásadně nedotýká, ale je potřeba více spolupracovat a diskutovat, aby legislativa nebrzdila pokrok, který lidem přináší něco užitečného.