Válka Ameriky s Čínou by nás velmi poškodila, varuje šéf Disney

Zábavní park Disneyland, který se loni otevřel v čínské Šanghaji, označil Bob Iger za velký úspěch. Od červnového startu jej navštívilo více než sedm milionů lidí a během nedávných čínských novoročních prázdnin jel na maximum, citoval Igera americký server CNBC.

Nejde ale jen o park, Čína je pro společnost Disney velmi důležitá i z hlediska tržeb z filmů a doprovodného zboží. Ale protekcionistická politika, kterou zatím sleduje nový americký prezident Donald Trump, by mohla skončit obchodní válkou, připomíná web BBC.

Trump během své prezidentské kampaně hrozil uvalením 45procentního cla na čínský dovoz. Vzájemné ekonomické vztahy obou zemí jsou totiž podle něj čím dál víc nevyvážené v neprospěch USA.

„Vyhlášení obchodní války Číně poškodí byznys firmy Disney i obchod jako takový,“ varoval Iger v rozhovoru pro CNBC po vyhlášení hospodářských výsledků.

Jeden z Trumpových nejbližších poradců Anthony Scaramucci však BBC řekl, že USA by takovou válku vyhrály. Kdyby Čína šla proti vyššímu clu ze strany USA cestou odplaty, stálo by ji to podle něj mnohem víc než Spojené státy.

Iger také kritizoval Trumpův zákaz vstupu uprchlíků z muslimských zemí. „Nemůžeme imigrantům prostě zavřít hranice. Férová a spravedlivá imigrační politika je dobrá pro naši zemi i společnost,“ prohlásil.

Tržby firmy Disney v posledním čtvrtletí minulého roku byly 14,8 miliard dolarů (asi 375 miliard korun), což je ale meziročně pokles o tři procenta.