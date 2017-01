Muž, který se zbavil Primy. Šéf MTG vidí budoucnost v digitální zábavě

Švédský mediální obr (celý název firmy je Modern Times Group) koupil podíl v Primě v roce 2005 za 87 milionů eur, což tehdy dělalo v přepočtu asi 2,5 miliardy korun. Po dvanácti letech prodává za 4,5 miliardy. Podíl kupuje společnost Denemo Media podnikatelů Vladimíra Komára a Ivana Zacha (psali jsme zde).

Prodej české televize zapadá do nové strategie Švédů, kteří pod taktovkou Lidemanna přesouvají gró svého byznysu do oblasti digitální zábavy. Výnos z Primy chtějí použít na navýšení podílu v německé společnosti InnoGames z 21 na 51 procent. InnoGames vyvíjí a provozuje on-line hry a má 150 milionů registrovaných uživatelů.

Segment on-line her má být jedním z hlavních pilířů, na kterých MTG staví svoji digitální strategii. Vedle videotéky má jít ještě o oblast e-sportu, do které společnost v poslední době hodně investuje. Loni spustila například placený televizní kanál eSportsTV. „Investujeme do produktů a společností, které budou řídit budoucí růst a zisky,“ okomentoval strategii firmy Lindemann.

Dobrý šéf, který umí naslouchat

Digitální přerod je součástí restrukturalizace, kterou MTG pod jeho vedením zahájila předloni a jejíž součástí bylo mimo jiné propuštění asi tří stovek lidí ve Švédsku, Norsku, Dánsku a Velké Británii. Firma už se také zbavila neplacených televizí v Rusku a Maďarsku, zároveň hledá kupce pro svůj byznys v Pobaltí.

A vypadá to, že nová strategie se Lindemannovi začíná vyplácet. Tržby společnosti za třetí čtvrtletí loňského roku rostly o rekordních sedm procent na 4,1 miliardy švédských korun (SEK), což je přibližně 11,7 miliardy českých, provozní zisk dosáhl 162 milionů SEK proti ztrátě ve stejném období roku 2015.

Skupina je největším provozovatelem placené i neplacené televize ve Skandinávii a v Pobaltí a Bulharsku. Vlastní také několik rozhlasových stanic a streamovací služby.

Rodilý Dán Lindemann nastoupil v roce 1994 jako vedoucí interních služeb. Postupně se vypracoval přes různé pozice až na tu nejvyšší - v roce 2012 byl jmenován prezidentem a výkonným ředitelem. Platí za dobrého a vstřícného šéfa, který s problémem neodmítne ani řadového zaměstnance.