Devatenáct senátorů zkouší ústavní stížností zrušit část daňového řádu

Stížnost devatenácti senátorů souvisí s rozhodnutím Ústavního soudu z loňského prosince, který s účinností ke konci letošního roku zrušil část ustanovení zákona upravující obsah kontrolního hlášení k DPH.

Ústavní soud na návrh senátorů zrušil s účinností ke konci letošního roku ustanovení, jež ponechávalo rozsah údajů žádaných v kontrolním hlášení k DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář finanční správy. Vláda dostala čas do konce letošního roku na to, aby stav napravila.

Senátoři ale poukazují na to, že se tak nestalo. Vláda tak podle nich nerespektuje nález Ústavního soudu. Poukazují na dřívější vyjádření ministerstva financí, které návrh změny zákona nepředložilo s tím, že do voleb by se nepodařilo schválit, a chce pro výběr kontrolních hlášení od příštího roku využívat ustanovení daňového řádu. A právě toto ustanovení chtějí senátoři zrušit, aby zabránili jeho využití pro výběr kontrolních hlášení.