Šestnáct miliard zrychlí trať na Slovensko. Vlaky posviští stošedesátkou

Hodnocení proveditelnosti už projednala centrální komise ministerstva dopravy. „Studii vzala komise na vědomí a zadala SŽDC, aby ji vypracovala ve dvou variantách,“ řekl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. Jedná se o první důležitý krok, následovat by mělo samotné projektování. To už na některých úsecích může začít, dvě varianty se týkají jen některých úseků.

Dosud vlaky na trase jezdí většinou maximálně osmdesáti kilometrovou rychlostí, jen na některých úsecích dosáhly v roce 2015 mírného zrychlení. Trať prošla poslední výraznou modernizací ve druhé polovině 60. let, je tak v současné době ve všech svých provozních oblastech na hranici fyzické a morální životnosti.

Zakázka na deset let

Součástí návrhu modernizace je stavba přeložky z Hranic nad Moravě do Milotic nad Bečvou tunelem. „Je to prakticky vybudování koridorové tratě z Hranic do Valašského Meziříčí,“ řekl Petr Pšenička ze SŽDC na jednání zastupitelstva ve Valašském Meziříčí. Podle něj půjde o zakázku na deset let, stavět by se mělo začít v ideálním případě příští rok. Právě u přeložky však bude ještě centrální komise zkoumat, zda se vyplatí.

„Trať je klíčová pro spojení se Slovenskem, spojení přes Vsetín je neustále posilováno i kvalitou vozů. Je to současně i jedna z prioritních tras pro nákladní dopravu,“ dodal. České dráhy například od letošního jízdního řádu nasadily na rychlíky ze Vsetína výrazně lepší vozy, než jezdily v minulosti.

Jednou z nejdražších položek na modernizované trati bude přeložka z Hranic do Milotic. Projektanti namísto složitého trasování podél Bečvy navrhli dva tunely o délce 1 250 metrů a 240 metrů. Pro cestující by měla modernizace znamenat výrazné zkrácení jízdních dob. Například jízdu z Hranic do Valašského Meziříčí zvládne rychlík namísto současných dvaadvaceti minut za dvanáct, osobní vlak namísto jednatřiceti minut dorazí za patnáct.

V úseku mezi Valašským Meziříčím a Horní Lidčí nebude zrychlení už tak zásadní, plány počítají se zvýšením traťové rychlosti nejméně na sto dvacet kilometrů v hodině. Horský profil trati větší zrychlení neumožňuje.

Nové terminály a modernizace

SŽDC chystá v regionu i jiné velké investice: deset miliard korun má jít do trati z Valašského Meziříčí do Ostravy přes Frýdek-Místek. Počítá se s elektrifikací celé trati a zkrácení jízdních dob na zhruba polovinu. Centrální komise schválila zatím k další přípravě úsek Ostrava–Ostravice, pro úsek z Frýdlantu nad Ostravicí do Valašského Meziříčí musí ještě SŽDC aktualizovat plány.

Kromě vylepšení samotné železnice by se měli cestující dočkat i nových dopravních terminálů ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Hranicích, aby lidé mohli snáze přestupovat mezi vlaky a autobusy. Zaplatit by je měla města s využitím evropských dotací.

Ve Vsetíně už radnice odkoupila část potřebných pozemků. SŽDC zatím plánuje rekonstrukci nádraží, k němu by se mělo připojit i autobusové nádraží. Ve Valašském Meziříčí schválená studie počítá s vybudováním deseti krytých nástupišť a dalších šesti míst pro parkování autobusů. Vzniknout má i společná nádražní budova s čekárnou a toaletami.