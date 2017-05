Novoknězi za šaty zaplatí i přes 30 tisíc, říká sestra z církevní dílny

Jak moc na výběr mají římskokatoličtí kněží v oblékání?

Barvu roucha – ornátu, ve kterém slouží mši, musí volit podle liturgických dob. Na vánoční a velikonoční svátek nebo na svátek světce, pokud to nebyl mučedník, se užívá bílá barva nebo zlatá, ale ta málo. Na dobu postní a adventní je určen fialový ornát, ten se užívá také při pohřbech. Je to barva kajícnosti, ztišení, usebrání. Červená se nosí na svátky Ducha svatého a na svátky mučedníků – svatého Václava, Vavřince, Lucie, Agáty, Anežky, Vojtěcha, Jana Nepomuckého. Červená symbolizuje krev, kterou prolili. Zelená je univerzální, nosí se během roku, pokud zrovna není nějaký svátek. Růžová barva se užívá jen dvakrát do roka, v době postní a adventní, není to ale povinnost, někteří kněží nahrazují růžový ornát fialovým.

Kdo knězi oblečení platí? Fasuje ho?

To bohužel ne. Při vysvěcení může novokněžím ornát pořídit jako dárek farnost, rodiče, přátelé. Když přijdou do farnosti, mohou tam už nějaké ornáty být z dřívějška po předchozím knězi. Bývají ale poškozené vlhkostí, obnošené, je třeba šatník obměnit.

Kolik tedy činí počáteční investice do základního vybavení šatníku kněze?

Novokněží, primiciáti zaplatí i přes třicet tisíc. Měli by mít v šatníku bílý, zelený, fialový a červený ornát a alespoň fialový pluviál na pohřby (bohatě zdobený plášť, pozn. red.). Během mše na sobě musí mít další vrstvy. Pod ornát nosí bílou albu, aby zakryli kalhoty, a kolem krku nosí štólu, odznak kněžství.

Ornátů zřejmě šijete nejvíc. Na kolik přijde?

Bohatě vyšívaný ornát stojí tak 10 až 12 tisíc, obyčejný s jednoduchou výšivkou většinou kolem pěti. Ty dražší objednávají zejména kněží z Moravy, kde je věřících víc, mají k víře bližší vztah a na kněze vyberou větší obnos.

Takže vybavení šatníku záleží na tom, co si kněz může dovolit?

Dá se to tak říct. Kněží ale neoblékají pouze sebe, musí pořídit i pokrývku na oltář, musí mít zásobu prádélka, které se denně používá při mši svaté. Dále potřebují oděv pro ministranty a případně pro jáhna, pokud přichází občas sloužit. Někde ale ministrantům zaplatí oděv – rochetku, komžičku a límeček – jejich rodiče.

Z čeho si kněží nechávají šít?

Hledí se na praktičnost, tradiční materiály se hodně nahrazují polyesterem, který je nemačkavý, lehounký a dá se vyprat. Když má farář víc farností, tak musí ornát složit, dát do kufříčku a jet s ním dvacet kilometrů.