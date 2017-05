Firma Silon otevře závod v USA, vyrábí pro Porsche i Bayern Mnichov

Firma, jež v Česku zaměstnává 550 lidí, založila v USA pobočku. Má sídlo v Peachtree City na předměstí Atlanty, tam bude i nový výrobní závod, asi 40 minut od letiště Hartsfield - Jackson.

Podepsaná je kupní smlouva na pozemek a na výrobní halu, kde se budou dělat kompaundy, což jsou polotovary do plastikářského průmyslu, pro výrobu vodovodních a topenářských trubek, kabelů, dílů pro auta nebo domácích spotřebičů. Výhledově by zde mohl Silon vyrábět i vlákna.

„Důvodem je, že zákazník dnes očekává, že jsme v místě, když dnes chceme vyvážet do USA, už to nejde z Evropy. Měli jsme štěstí, že jsme mohli koupit halu, která sloužila podobné produkci, jakou děláme, byl to náš bývalý zákazník. V prvním kroku zde instalujeme novou linku na výrobu kompaundů, která bude vyrábět pro naše zákazníky v USA a Jižní Americe,“ řekl Morawitz a dodal, že v hale mohou být až čtyři linky.

Ročně zpracují miliardu PET lahví

Silon patří v Evropě mezi pět největších výrobců PES stříží a kabelů, letos očekává tržby přes čtyři miliardy korun. Loni i předloni byly 3,9 miliardy. Výrobky společnosti jsou například v autech Porsche i na fotbalovém stadionu Bayernu Mnichov.

Firma zpracuje ročně miliardu PET lahví, dováží je z celé Evropy. Za rok Silon vyrobí téměř 100 tisíc tun materiálu. Polovinu produkce tvoří vlákna, druhou část kompaundy. Většina výrobků jde na export do více než 30 zemí.