Banka a pojišťovna. Singer po odchodu z ČNB přijal další nabídku

Někdejší GE Money Bank vyměnila dva členy dozorčí rady. Vedle Singera, kterému šestiletý mandát skončil v loňském roce, je druhým nováčkem Marie Luisa Cicognani. Zvoleni byli s okamžitou platností.

„Miroslav Singer je nezávislý a splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady. Jeho odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti podléhají ve smyslu zákona o bankách posouzení ze strany České národní banky,“ uvedl generální ředitel Moneta Money Bank Tomáš Spurný.

Bývalý strážce měny přitom už na jednu nabídku po návratu do korporátní sféry kývl. Od ledna 2017 působí jako ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding.

Českou národní banku vedl Singer v letech 2010 až 2016, před tím byl pět let viceguvernérem. Instituci provedl doznívajícím obdobím finanční krize a také většinou období devizových intervencí, kterými banka bránila ekonomiku před deflací prostřednictvím masových nákupů eur.

Zatímco Singer dříve vedl instituci, která mimo jiné kontrolovala dodržování pravidel soukromí bankami, nyní stojí na opačném břehu. Zastává pozice v navzájem konkurenčních finančních domech, které jsou pod dohledem ČNB. Právě národní banka by měla Singerovo nové angažmá schválit.

Toho, že by Singer mohl některé informace použít ve prospěch konkurence, se Generali neobává. „Generali a Moneta Money Bank působí v různých odvětvích finančního trhu. Proto nedochází ke střetu zájmů ani k ohrožení důležitých obchodních informací, jež by členství v obou dozorčích radách vylučovaly,“ uvedla mluvčí Marika Nicajasová.

Singer začal svoji kariéru v roce 1994 jako zástupce ředitele pro výzkum v CERGE-EI. V roce 1995 se stal členem dozorčí rady a později členem představenstva České pojišťovny. Od roku 1996 působil pět let jako hlavní ekonom a člen dozorčí rady Expandia banky. Následně se přesunul do PWC, kde byl až do roku 2005 ředitelem oddělení podnikových restrukturalizací. Do ČNB se dostal v roce 2005.