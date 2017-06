Škoda Auto jako Airbnb. Firma chce lidi naučit půjčovat nevyužitá auta

Zcela mimo automobilku, v pražských Holešovicích, vymýšlí tým vedený Jarmilou Plachou, jaké služby by mohla Škoda Auto v nadcházejících dekádách prodávat. „Zjišťujeme, jaké potřeby by mohli mít zákazníci v souvislosti s mobilitou, abychom jim mohli nabídnout odpovídající služby,“ říká Plachá.

Řídí se přitom heslem jednoho ze svých bývalých šéfů Jacka Stacka, někdejšího generálního ředitele České spořitelny. Přísloví, které v automobilovém světě plném techniků může narážet: „Implement first, improve later.“ Nejprve přijít co nejdříve na trh s produktem a pak ho postupně zlepšovat.

Novou službu už testují zaměstnanci

První konkrétní aplikaci firma začala používat v rámci společnosti. Jmenuje se Jezdíme spolu a na první pohled připomíná služby typu Blablacar na spolujízdu. Firma chce s její pomocí vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst a dát dohromady tisíce lidí, kteří denně jezdí po stejných trasách do práce.

„Chtěli jsme pro zaměstnance něco, co zůstane zdarma, u Blablacaru tato jistota není,“ říká Plachá. Firma proto koupila technologii od společnosti SAP a spustila systém pro zaměstnance. Teď se bude tři měsíce testovat, používá ho už přes pět set lidí.

Po testování služby pro zaměstnance bude firma zvažovat, zda systém nepustí i mezi své klienty. Tedy pokud se prototyp osvědčí. „Hledáme nová řešení mobility pro své zákazníky,“ dodala.

Práci svého týmu přirovnává k trychtýři, na jehož širším okraji jsou různé startupové projekty, spolupráce s inovativními společnostmi, tvorba vlastních nápadů, spolupráce s univerzitami a inovačními centry. Na nejužším konci pak zůstane pár nápadů, které končí realizací. „Chováme se v podstatě jako venture kapitálový fond, který hledá příležitosti. Pro nás je ale nejdůležitější najít přidanou hodnotu pro zákazníka – důvod, proč danou službu bude chtít používat,“ upřesnila Plachá. Celkem už prošlo DigiLabem zhruba čtyřicet projektů.

Spolupracuje přitom s podobnými inovačními centry, která má skupina Volkswagen po celé Evropě, a vzájemně nápady sdílejí. I proto, aby nedělali na témže problému. Letos chce DigiLab otestovat osm „prototypů“ nových digitálních služeb.

Velká část z nich má souviset s městy. Automobilka nyní jedná o partnerství s lokalitami, kde chce testovat své technologie, například chytré parkování bez nutnosti instalovat speciální senzory či jiný hardware.

Technologie pracuje na algoritmu založeném na datech z mobilní sítě, který vám najde nejbližší parkovací místo – respektive určí pravděpodobnost, se kterou zaparkujete v blízkosti místa, které si určíte. Podobně by v budoucnu šlo například rezervovat dopředu místo u dobíjecích stanic.

Nemusí jít jen o služby zákazníkům. Proto teď například připravují první testování jednoho startupu, který nabízí řešení, jak podle zvuku stroje poznat, zda se neblíží jeho závada. To by mělo do budoucna ušetřit například za opravy nebo výpadky výroby.

Jedno auto pro více lidí

Konkrétní nápady, které budou žít svým životem déle, než je doba testování, nechce firma příliš zveřejňovat. U některých chce využít model, který je podobný stávajícím službám, ale pro jiný obor. Tak například vzniká projekt na půjčování aut mezi lidmi, kterému pracovně říkají Airbnb pro auta. Zatímco původní myšlenkou Airbnb bylo využívání nevyužitých bytů, v případě řešení od DigiLabu jde o auta. Podobný koncept v Česku už představil Leo Express pod značkou Smilecar, ale Škoda věří, že přesvědčí k možnosti pronajmout své auto více lidí.

„Myslím, že zázemí velké značky ve spojení s pojištěním služby může přesvědčit více lidí a překonat nedůvěru k tomu, aby auto půjčili někomu, koho neznají,“ míní Plachá. Cílem služby není jenom nabídnout možnost vlastníkům aut vydělat peníze v čase, kdy zrovna vůz nepotřebují, ale rovněž dopřát mobilitu těm, kteří z nějakého důvodu nechtějí auto vlastnit, ale občas ho potřebují.

Škoda Auto DigiLab přitom vychází z prognóz, že mladší generace se již tolik nefixuje na vlastnictví věcí, a proto nechtějí nová auta kupovat. Chtějí pouze jezdit. Takový trend je současně pro automobilky velkou hrozbou, protože poptávka po autech může kvůli němu výrazně klesnout. I proto automobilka hledá cestu, jak možné příjmy nahradit, ale zároveň nabízet služby mobility všem zákazníkům, ať již chtějí auto vlastnit, nebo si ho chtějí jen vypůjčit.