Auta z e-shopu. Škoda spustí prodejní web a zapojí se do sdílené ekonomiky

„Neobejdeme přitom ale dealery. Zákazník si zvolí, u kterého partnera značky bude chtít vůz převzít a kde ho bude servisovat, popřípadě využívat dalších služeb,“ říká ředitel Škody Auto pro český trh Luboš Vlček.

Která auta budete přes internet nabízet?

Určitě ne všechny modely ihned. Vidíme prostor hlavně v nabídce našeho programu pro operativní leasing Škoda Bez starostí. Ten využívají převážně mladší lidé, kteří hledají chytré řešení své mobility.

Digitalizace a konektivita jsou velkým tématem automobilového průmyslu. Jak konkrétně se projevují na prodejích Škody v Česku?

Dorůstá nám zcela nová klientela, o níž se nedá říct, že to jsou zákazníci, na které jsme byli dosud zvyklí. Chtějí vše on-line, a pokud možno ihned. A my nemůžeme zůstat u toho, že budeme nabízet vozy prostřednictvím tradičních kanálů jako dosud. Dále je jasné, že vývoj směřujeme k autonomnímu řízení a elektromobilitě, ale je otázkou, kdy to nastane. Ve vyspělém západním světě elektromobily drží zatím hlavně dotace a různé pobídky. Ke skutečnému rozmachu dojde teprve tehdy, až se ceny budou blížit klasickým spalovacím motorům, bude zde dostatečná infrastruktura a stabilní legislativní rámec.

Luboš Vlček, šéf Škoda Auto pro Česko

Začali jste spolupracovat s univerzitami na projektu sdílení aut. Jak jste daleko?

Je to věc několika univerzit, respektive jejich studentů. Mají za úkol připravit koncept carsharingu mezi studenty v Praze. Jsou dva týmy, každý má své nápady. Praha je pro ně výzva, je tu velmi dobrá veřejná doprava, a proto je jasné, že aby se projekt uživil, musí být auta hodně v provozu. Půjde o komunitní carsharing.

Loňský rok byl pro trh s novými auty rekordní, jak ho hodnotíte?

Výsledky loňského roku jsou rekordní, ale nejsou to úplně reálné údaje. Stále tu máme u některých značek fenomén reexportů. Ve skutečnosti jsou prodeje o deset až patnáct procent nižší. Přesto to byl velmi pozitivní rok. Stále se u nás ale neprodává tolik nových aut, kolik by bylo potřeba k omlazení vozového parku, který je v porovnání s vyspělou Evropou skutečně v tristním stavu.

Kolik by to mělo být?

Loni se v Česku vozový park obnovil z pěti procent, ideální je sedm až devět procent. Je to o dlouhodobé a koncepční práci i ze strany státu, ne o nějakých unáhlených krocích v podobě šrotovného nebo jednorázových dotací. Dlouhodobá politika obnovy vozového parku tu bohužel stále chybí, jakkoliv dílčí pokroky pozvolna přicházejí.

Vládní materiál navrhuje spousty opatření, jak vozový park omladit. Která se líbí vám?

Jsem osobně pro zavedení malusů a bonusů, tedy aby ti, co mají ekologičtější auto, byli zvýhodněni a naopak. Vybrané prostředky by měly být použity na motivaci klientů přes různé programy. Určitě je také dobrá větší podpora operativního leasingu, která současně umožňuje větší nabídku „mladých“ ojetin pro klienty, co na nové auto nedosáhnou.

Není ale zásadní problém stáří vozového parku způsoben tím, že lidé na lepší auta nemají, zvláště když u nás ceny ojetin kvůli kurzu koruny stouply?

Je to určitě jeden z důvodů. Ale od toho by měly být různé dlouhodobé programy, které by nákup nového ekologičtějšího auta usnadnily. Slabší kupní sílu jde eliminovat například moderními způsoby financování.

Pomáhá vám nedůvěra zákazníků vůči některým autobazarům kvůli stáčení tachometru? Máte program Škoda Plus zaměřený na prodej ojetých vozů, v němž garantujete jejich stav...

Zájem o použité vozy z programu Škoda Plus hodně roste, je to velmi úspěšný obchodní model. Přece jen je pro zákazníky něco jiného, když jim stav vozu garantuje přímo automobilka. Při nákupu jakéhokoliv ojetého vozu Škoda třeba zdarma nabízíme technickou kontrolu pro případ, že nemá zákazník jistotu, že ojeté auto má skutečně najeto tolik, kolik prodávající deklaruje.

Letos by měly skončit intervence ČNB, což zřejmě povede k výraznějšímu posilování koruny, co to provede podle vás s cenami nových vozů?

Nečekám žádné zásadní změny. Ceny v Česku jsou jedny z nejnižších v Evropě a někteří importéři spíše jen navýší marže nebo je dostanou ze záporu do normálu umožňujícího rozvoj služeb pro klienty.

Loni na podzim jste začali prodávat kodiaq. Nenastane situace jako u superbu, kdy zákazníci čekali často i přes půl roku?

V náběhové fázi každého modelu jsou čekací doby vždy delší. Aktuálně jsme s modelem Kodiaq na několika málo měsících, u některých variant to může být i déle. To je myslím ale ještě dobrá doba a klient je s tím srozuměn. Pořizuje si výjimečný vůz vyrobený na míru. Více než devadesát procent vozů se objednává v individuální konfiguraci. V Česku už máme přes tři tisícovky objednávek, což je skvělý výsledek s ohledem na skutečnost, že vůz se začne prodávat až 22. února.

Velké debaty vzbudil facelift octavie. Nebojíte se poklesu zájmu o vaši vlajkovou loď?

Tyto debaty se scvrkly často jen do problematiky o dvou světlech navíc, ale o tom nová octavia není. Nejedná se o pouhý facelift, změn je tolik, že bych se nebál hovořit o téměř nové generaci. Pokud jde o vybavení vozu, octavia se dostává na úroveň vyšší třídy. Přibývá spousta techniky, asistenčních systémů a také možností v oblasti konektivity. A zákazníci to umí ocenit: jen za leden jsme měli přes dva tisíce nových objednávek, což je více než loni.