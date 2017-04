Část ovocnářů přijde o všechno, škody z mrazíků však budou menší než loni

Sadařství Krejčiřík, které obhospodařuje 12 hektarů v okolí Velkých Pavlovic na Břeclavsku, už nyní ví, že mráz zničil většinu jeho úrody meruněk stejně jako loni. „Mráz přišel v nejcitlivějším období, kdy byly plůdky svlečené. Došlo k téměř totálnímu zničení,“ řekl Jan Krejčiřík.

Dvoustupňový mráz přišel zhruba o půlnoci a kolem 05:00 se ještě o dva stupně ochladilo. „Mrzlo sedm hodin a byla velká zima. Po loňsku jsme si koupili zmlžovač, ale byl neúčinný, protože ještě foukalo. Kolega zkoušel aplikovat na stromy vodu, ale poničil úrodu ještě více. Nepomohly ani balíky slámy,“ řekl Krejčiřík.

Vzhledem k tomu, že sadařství nemá žádné zaměstnance, omezí se pouze investice. Horší situaci musí řešit větší podniky, neúroda dva roky po sobě hospodaření výrazně komplikuje.

Větší štěstí než v okolí Velkých Pavlovic měli pěstitelé na Znojemsku. Mráz sice taky přišel, ale zhruba po třech hodinách se zatáhlo a teplota stoupla. Jiné druhy ovoce by však na rozdíl od meruněk a také broskví měly přežít lépe. „Teprve uvidíme, jaké bude procento poškození. Některé plůdky jsou načernalé a odpadnou. Některé teprve zežloutnou, přestanou se vyvíjet a odpadnou později,“ řekl Jan Marek z Agro Stošíkovice.

Loňské mrazy znamenaly pro pěstitele v celé České republice stamilionové škody. Výše těch letošních, které přišly koncem minulého týdne, se teprve ukáže. Podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka se loňské škody ve výši 400 milionů opakovat letos nebudou.

Pěstitelé teprve škody odhadují, plně se projeví až časem. Navíc mají udeřit další mrazy. Zatím někomu poškodily meruňky a broskve a částečně výsadby třešní a hrušní. U jabloní hrozí, že předpovídaný vývoj počasí neumožní včelám a jiným opylovačům opylit květy.

Mráz poškodil až devadesát procent květů jabloní

U hlavního ovocného druhu jabloní dosavadní mrazy na stromech poškodily 20 až 90 procent květů, podle Ludvíka ale i tak může být stále průměrná úroda, pokud nebude dál mrznout.

Zelinářská rodinná firma HAK z Plotišť nad Labem u Hradce Králové, která má na poli tři čtvrtě hektaru ledového salátu, eviduje z mrazů jen mírné škody. „Mrzlo do mínus tří. Důkladná zálivka salátu byla účinnou obranou před mrazy, které se nás tak zatím nijak zásadně nedotkly,“ řekl farmář Miroslav Hak. Kvůli mrazům může být podle něj zpomalen růst cibule.

Pěstitel zelí David Smetana z hradeckých Svobodných Dvorů zatím škody spočítané nemá. „Jasněji bude v dalších dnech. Musíme dát zelí čas, aby se projevilo,“ řekl farmář. Smetana má zelí naseté na jedenácti hektarech a kdyby jej musel přesít, škody by šly do do statisíců korun.