Kodiaq i starší škodovky jsou příliš levné, ohrožují nás, stěžuje si Seat

„Vyvíjen byl tlak na promyšlení cenového schématu, kdy jsou některé značky až příliš levné. Kritizována byla například cenová politika modelu Kodiaq, který je podle některých hlasů nastaven cenově příliš nízko. To může ohrožovat některé koncernové značky,“ napsal list Škodovácký odborář.

Škoda Auto ceny svého nového SUV oficiálně neoznámila, v rámci koncernu je však už známa a zjevně se ne všem líbí. Stejně jako to, že význam mladoboleslavské automobilky v koncernu Volkswagen roste.

Zejména španělskému Seatu je úspěch nepříjemný, protože si obě značky částečně konkurují.

Podle informací MF DNES si Seat stěžoval i na ceny jiných modelů škodovek: při cenovém srovnání obdobných modelů totiž vychází na většině hlavních trhů včetně španělského jako levnější Škoda.

Škoda Auto nechce vnitrokoncernové spory komentovat. „Ceny nového modelu Škoda Kodiaq zveřejníme během nadcházejícího pařížského autosalonu. Do té doby necháme diskuse na toto téma bez komentáře,“ prohlásil mluvčí Jozef Baláž.

Škoda nestíhá, Seat propouští

Seat má více důvodů na Škodu „žárlit“. Už dva modely z nabídky španělské značky se totiž vyrábějí v českých závodech. Kromě sedanu Toledo příbuzného se Škodou Rapid také nové SUV Ateca.

A tak zatímco závody Seatu řeší propouštění dalších lidí kvůli malému vytížení, v Kvasinách vyrábějících model Ateca řeší, jak sehnat lidi. „Pochopitelně zaznívala diskuze, proč česká značka vyrábí již dva modely Seatu,“ uvádí odborářský list.

Kvasiny vyhrály vnitrokoncernovou soutěž o nové modely, porazily nákladově nejen španělský, ale také polský a slovenský závod Volkswagenu. Škoda tak investuje u Rychnova nad Kněžnou přes sedm miliard korun.

Na Ateku se čeká aktuálně běžně přes půl roku. Podle Baláže ale výroba pokračuje podle plánu. „Je běžné, že při náběhu nových vozů se výroba rozjíždí pomaleji a čeká se na ně déle,“ vysvětlil.

Kvasiny zažívají obří rozmach. Z kdysi provinčního závodu, kde se dělaly jen desítky tisíc vozů, vznikla plnohodnotná automobilka s kapacitou 280 tisíc aut ročně. Škoda navíc už žádá úřady o povolení, díky nimž by kapacitu mohla ještě navýšit.

Automobilka shání lidi, kde se dá. Během dvou let jich musí firma nabrat kolem dvou tisícovek. Expanze navíc přišla do nevhodné doby, kdy mají všechny podniky problém najít zaměstnance. Přestože průměrná dělnická mzda ve Škodě Auto dosahuje v současnosti 36 tisíc korun, ani to nemusí stačit.

Nezaměstnanost v okolí továrny prakticky neexistuje, proto začíná automobilka svážet lidi například až ze Svitav. Rychlý nárůst počtu lidí přináší ale i problémy, od kolon u továrny v době střídání směn až po občas vyostřenější vztahy mezi novými a původními zaměstnanci.

V Kvasinách se dnes vyrábějí také modely Yeti a Superb. Protože je zvláště o sportovně užitkový yeti velký zájem, automobilka rozhodla o rozšíření výroby v ruském Nižním Novgorodě. Část produkce pro evropský trh tak bude vozit z Ruska. „V Kvasinách poběží produkce stávající generace yeti podle plánu, Rusko je k vykrytí zvýšené poptávky,“ vysvětlil Baláž.

Politické rozhodnutí

Usmíření mezi rivaly v rámci koncernu nejspíš jen tak nepřijde. Vypukla už totiž další bitva o velkou zakázku. Koncern se nyní rozhoduje, kde bude vyrábět nový typ převodovky MQ282 pro všechny značky spadající do skupiny Volkswagen.

Investici za 1,5 miliardy by rád získal závod Škody ve Vrchlabí, kde se už jeden typ převodovky vyrábí. „Rozšíření výrobního programu do budoucna o další typ převodovky je možné, aktuálně však nepadlo žádné konkrétní rozhodnutí,“ tvrdí Baláž.

Ve hře je rovněž španělská převodovkárna, ale i další závody koncernu. Rozhodování o umístění výroby je přitom nejen byznys, ale částečně i politika, jak nechat jednotlivé závody podobně vytížené. Škodováčtí odboráři se netají tím, že zakázku chtějí získat i kvůli tomu, aby se ve Vrchlabí nevyráběl jen jediný produkt.

