Číňané finišují s nákupem Škody Transportation, tvrdí deník

„Jednání finišují. Vypadá to, že by k podpisu mohlo dojít do dvou měsíců, možná už v červnu,“ sdělil Lidovým novinám zdroj, který má o transakci přímé informace.

Pravděpodobným termínem je však také datum 18. července, kdy se na Pražském hradě koná česko-čínské investiční fórum. Hradní mluvčí o tomto datu hovořil právě v souvislosti se schválením připravovaných projektů. Čínská investice do Škody Transportation figuruje na hradním seznamu chystaných projektů v rámci iniciativy One Belt, One Road (nová Hedvábná stezka).

Svůj zájem o plzeňskou škodovku Číňané oficiálně přiznali před koncem roku (psali jsme zde). Má jít o jednu z největších čínských zakázek v České republice v posledních letech.

Škoda Transportation, pod níž spadá čtrnáct firem, dodává dopravní prostředky do řady světových metropolí, například v Turecku, Finsku, na Slovensku nebo v Německu. Koncern CRRC, do něhož se má začlenit, zaměstnává ve světě na 187 tisíc lidí a je světovou jedničkou ve výrobě kolejové techniky.

List připomněl, že pro čínského obra bude plzeňské sousto poměrně malé, je však především vstupenkou na evropský trh, kde má Škoda Transportation potřebná povolení a zároveň disponuje zajímavým know-how.

Škoda Transportation je jednou z nejvlivnějších firem v tuzemsku. V posedních letech se jí daří zejména díky exportním zakázkám na tramvaje a trolejbusy. Patří kyperské společnosti Ceil, za kterou stojí několik Čechů. Vlastníky jsou i podnikatelé nepravomocně odsouzení švýcarským soudem, kteří figurovali v kauze vytunelování Mostecké uhelné společnosti.