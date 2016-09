Z dělníka se vypracoval na generálního ředitele, teď chce být hejtmanem

18:00 , aktualizováno 18:00

Bývalý šéf strojírenské firmy Škoda Transportation Josef Bernard loni vykročil ze světa byznysu do politiky. Ve Škodovce strávil třicet let a stále v ní figuruje, teď ale napíná síly hlavně pro ČSSD, za kterou kandiduje na post hejtmana v Plzeňském kraji. Je tak nejvýše postaveným manažerem, který nyní míří do politiky.