Mise Afrika. Škodovka začala vyrábět auta v alžírském městě Relizane

Světová ekonomika letos zrychlí tempo růstu na 3,5 procenta a příští rok poroste ještě mírně rychleji. Uvedl to Mezinárodní měnový fond v pondělní aktualizaci... celý článek

Americká bankovní dvojka Bank of America přesune svou základnu pro služby klientům v zemích Evropské unie po odchodu Británie z bloku do Dublinu. Společnost to... celý článek