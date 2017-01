Domlouval firmám úvěry, které zajímají policii, teď pro ně dělá

V lednu přešel ze skupiny Vítkovice, kde měl jako obchodní ředitel Vítkovice Machinery Group mimo jiné na starosti problematický projekt turecké elektrárny Adularya (více čtěte zde), do jihlavské stavební společnosti PSJ.

„Pan Skuhra fakticky postupně ukončil činnost ve skupině, změny se objeví v rejstříku. Projekt Adularya jménem Vítkovic dávno neřeší a řešit nebude,“ říká Eva Kijonková, mluvčí skupiny Vítkovice.

Nyní je Skuhra členem představenstva PSJ. Tato firma coby dodavatel přivedla do ČEB a EGAP projekty, které před třemi lety začala šetřit protikorupční policie. Jde o úvěry na výstavbu apartmánů v tuniském letovisku Hammamet, obchodního centra v ruské Rjazani a továrny Kalevala na výrobu dřevotřískových desek v Petrozavodsku v severním Rusku. Ruští investoři i přes obtíže splácejí, tuniský projekt ale banka odepsala.

Podle šéfa PSJ Františka Vaculíka nemá Skuhra za úkol řešit žádné projekty z minulosti. „Není co řešit, projekty jsme postavili, jediná nepříjemnost je zádržné, které tam jako spoluručitelé pojištění máme,“ říká Vaculík.

Aktuálně je se Skuhrou v Rusku, kde PSJ staví závod na výrobu dřevotřískových desek v Ufě a továrnu na rajčatový protlak v Astrachani. „Skuhra má právní a ekonomické vzdělání, je jazykově vybavený. Spolupráci jsem mu nabídl už před několika lety, ale tehdy se rozhodl jinak,“ říká Vaculík.

Jiří Skuhra (na snímku z února 2015) je v současnosti členem představenstva jihlavské stavební společnosti PSJ.

Skuhra působil nejprve v ČEB jako ředitel exportního a projektového financování a následně tři roky jako náměstek ředitele EGAP. Z té doby také pochází případ, za který si vysloužil trestní stíhání: úvěr pro cementárnu Phuson ve Vietnamu z roku 2010.

Skuhra měl v materiálech pro rozhodování o pojištění úvěru navrhnout smazat několik pasáží, které byly k projektu skeptické. Projekt zkrachoval a financující banka PPF žádala od EGAP pojistné plnění. „V souvislosti s působením v ČEB nejsem trestně stíhán,“ uvedl Skuhra v reakci na dotaz MF DNES.

Z EGAP odešel na podzim roku 2012 a následně pracoval pro tureckou firmu Renaissance Construction, která se zlínskou stavební společností PSG chystala stavbu paroplynové elektrárny v iráckém Erbílu. Nejnověji se Skuhra angažoval v misi, kterou na konci loňského roku vyslalo do Turecka ministerstvo financí. To se obává, aby ČEB téměř 12miliardovou pohledávku v Turecku neodepsala a nežádala pojistné plnění po EGAP. Ta by musela žádat o peníze z rozpočtu.