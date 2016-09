Matka Aukra mění majitele. Jihoafričané inkasují desítky miliard

Zdroje uvedly, že nabídku na největší aukční portál ve střední a východní Evropě, jemuž se říká „polská eBay“, by do úterního termínu měli podat nejméně čtyři zájemci. Jde o aliance vesměs severoamerických investičních společností Hellman & Friedman a Advent, Apax Partners a CPP Investment Board, Cinven a Permira a čtvrtou skupinou je údajně CVC Capital Partners spolu s General Atlantic. Žádná z uvedených firem se ke zprávě nevyjádřila.

Allegro má přes 14 milionů zákazníků. Konkuruje americkým gigantům eBay a Amazon a na polském trhu je jejím rivalem OLX.pl, který vlastní rovněž Naspers. Polské tržby internetového prodeje by měly letos vzrůst o 15 procent na 35,8 miliardy (226 miliard Kč) a do roku 2020 by se měly dostat na 63 miliard zlotých, odhadla firma Sociomantic Labs.

Naspers se z vydavatelské společnosti éry apartheidu transformovala na internetovou skupinu a z hlediska tržní hodnoty je nyní největší jihoafrickou společností. Působí ve více než 130 zemích světa a má například podíly v ruském prodejci Mail.Ru Group a v největší čínské sociální síti Tencent Holdings.

Polskou Allegro koupila Naspers v roce 2008. Allegro vlastní český portál Aukro od jeho založení v roce 2003.