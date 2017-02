Slevomat chce překonat Booking.com, nabídne hotely v zahraničí a bez slev

„Cestování má na našich tržbách největší podíl, tvoří přes padesát procent. Neustále roste, proto v takových nabídkách vidíme příležitost,“ vysvětluje ředitelka Slevomatu Marie Chytilová.

Slevové portály vznikaly hlavně v době krize, kdy byly pro řadu podnikatelů cestou, jak přilákat zákazníky. V době ekonomického růstu však ochota nabízet hromadné slevy klesá. Slevomat chce proto začít nabízet nejen pobyty se slevou, ale postupně na své servery dát i rezervační systém, který umožní lidem rezervovat pobyty na konkrétní data.

Partnery z řad hotelů chce nalákat na velký počet návštěvníků jejich stránek i tím, že si lidé budou moci například k samotnému přespání přidat ještě další služby, například wellness, hlídání dětí či dopravu. „V horizontu roku máme v plánu kombinovat pobytové balíčky s cestou a získat koncesi,“ říká Radek Jelínek, který má ve Slevomatu na starosti cestovní divizi.

Ten vyvrací i mýtus, že přes Slevomat se prodává jen levné ubytování s velkou slevou. Průměrná cena pobytu byla loni 3 600 Kč, přičemž nejrychleji meziročně rostoucí cenovou kategorií byly pobyty od 4 500 Kč výše. „Sami jsme z takového čísla překvapeni. Možná je to tím, že nám dorostla mladší klientela do věku, kdy sami vydělávají, podařilo se nám tak získat nové zákazníky,“ odhaduje Jelínek.

Slevomat chce předstihnout Booking.com

V Česku v ubytování on-line vede Booking.com. Oproti němu chce Slevomat nabídnout hotelům menší provizi i zrušení povinnosti držet určitý počet míst jen pro ně.

„Náš cíl je Booking.com předstihnout na českém trhu,“ netají se ambicemi Jelínek. Potenciál vidí v tom, že začnou více pronajímat přes svůj server například i rekreační chaty. Majitelům ubytovacích zařízení chce firma nabídnout zásah až 300 tisíc návštěvníků denně. Od hotelů nebude už chtít volné termíny jen mimo sezonu, ale i v hlavních turistických měsících.

Navíc firma plánuje expanzi do zahraničí a nákupy podobných serverů v Německu či Polsku. Ty by pak měly českým hotelům přitáhnout další lidi. „Vidíme, jak to funguje se slovenským Zlavomatem. My jim dodáváme české klienty, oni nám slovenské,“ dodal.

Plnohodnotná cestovka

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek se domnívá, že fenomén slevových portálů odeznívá. „Průměrná cena za ubytování roste, takže slev asi ubývá,“ míní Stárek. Podle něj přibývá lidí, kteří ubytování rezervují už u hotelů přímo. „Hotel ale musí mít systém skutečně on-line, a ne nechat zákazníka čekat několik hodin na potvrzení,“ dodal.

Řada hoteliérů se zařekla, že nikdy přes Slevomat kapacitu nenabídne. Jelínek tvrdí, že takový radikální přístup se pomalu mění. „Už pochopili, že jde o efektivní marketingový nástroj,“ míní Jelínek. Některé zahraniční řetězce přesto slevové portály českým pobočkám zakazují.

Slevomat inzeruje zájezdy, ale jde jen o přeprodeje, během roku by se měl proměnit v plnohodnotnou cestovkou. Už teď začíná nabízet hotely v zahraničí, především v destinacích, kam se dá z Prahy levně létat. Že by nabízeli přímo letenky, zatím ve Slevomatu nezvažují. „Je to velký problém se k nim dostat, ceny se neustále mění,“ říká Jelínek.

Řada slevových portálů v poslední době zkrachovala, Slevomat podle před několika týdny zveřejněných výsledků za rok 2015 vydělal 35 milionů a pokryl tak ztráty z minulých let.