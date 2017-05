Na každé třetí předváděcí akci opět řádili šmejdi, padly vysoké pokuty

Eva, 75 let, zas tak zle předváděcí akce nehodností. "Ano, naletěli jsme, koupili věci dost předražené, ale co se dá dělat, člověk holt občas bývá hloupej," povzdechne si. Zboží, které si koupili, bylo vesměs použitelné. A prodejci se k nim chovali docela slušně. Na takových akcích byli dohromady asi jen třikrát. I to jim však stačilo, aby pochopili taktiku prodejců. A protože už nechtěli na tyhle triky o výhodných cených skákat dál, přestali s manželem na akce jezdit. | foto: Martin Veselý, MAFRA