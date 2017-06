Poslanci schválili obcím a městům vyšší podíl z DPH. Jde o 8,5 miliardy

Pro změnu zákona hlasovalo všech 96 přítomných poslanců napříč stranami. Novela zákona zvyšuje podíl na vybrané DPH z nynějších 21,4 procenta na 23,58 procenta. Sněmovně ji předložilo zastupitelstvo Libereckého kraje.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) zvýšení podílu označil za krok správným směrem. U peněz, které směřují k samosprávám, je podle něj větší šance k jejich účinnějšímu využití.

Poslanci schválili návrh rozpočtového výboru, který zvyšuje při rozdělování peněz obcím kritérium počtu žáků navštěvujících školu v daném místě. Na jednoho žáka by tak mohlo připadat nově až 13 700 korun. V rozpočtovém výboru tento návrh předložil poslanec ODS Vladislav Vilímec.

Obce měly až do konce loňského roku z vybrané DPH 20,83 procenta. O peníze přišly v roce 2012, kdy zákon za tehdejší pravicové vlády podíl obcí naopak snížil. Tehdy bylo cílem získat peníze ze zvyšování sazeb DPH jen do státního rozpočtu kvůli financování druhého důchodového pilíře, který ale současná vláda zrušila.

Změna zákona z roku 2015 obcím a městům od letošního roku přidělila 21,4 procenta. Podle předkladatelů ale není toto zvýšení dostatečné. Podle dřívějších údajů ministerstva financí získají na zvýšení podílu na DPH čtyři největší města, tedy Praha, Brno, Plzeň a Ostrava, dohromady asi 3,4 miliardy korun. Obce do stovky obyvatel, kterých je asi 450, dostanou ročně za obec asi 50 000 korun navíc.

Odmítnutý pozměňovací návrh

Poslanci odmítli pozměňovací návrh Jaroslava Klašky (KDU-ČSL), který chtěl, aby od příštího roku dostávaly kraje na opravy krajských silnic kolem čtyř miliard korun ročně. Navrhl navýšit podíl z výtěžku spotřební daně z minerálních olejů ve prospěch Státního fondu dopravní infrastruktury ze současných 9,1 procenta na 50 procent nebo případně na 20 procent, které by šly na opravy silnic.

Klaškův návrh zkritizoval ministr Pilný. Označil ho za přílepek a varoval, že stát by pak neměl peníze na dálnice a silnice I. třídy. Vyjádřil mimo jiné nesouhlas s tím, aby zákonem o fondu dopravy byly stanoveny povinné výdaje na majetek, který nepatří státu. Klaška svůj návrh hájil tím, že by pokračoval dosavadní stav, ale kraje by věděly dopředu, že peníze dostanou.